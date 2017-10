Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, predstavila je model Nokia 3310 3G. Novih, svežih boja i sa novim korisničkim interfejsom koji omogućava fanovima da odaberu temu koja odgovara njihovom raspoloženju, ovaj moderni klasik sada podržava 3G mrežu, što će ga učiniti dostupnim korisnicima širom sveta. Naravno, Zmijica je još uvek tu.

Nokia 3310 3G će biti dostupna od polovine oktobra i donosi istu onu privlačnost jednostavnosti dugih razgovora i sms poruka, ali sada sa podrškom za 3G konekciju, što znači da se ovaj telefon može koristiti u još više zemalja nego ranije. Retro korisnički interfejs je unapređen, kako bi obezbedio poboljšano i prilagodljivo iskustvo, što znači da sada dopušta promenu boje ikonica, njihovog položaja i na taj način prilagođavanje omiljenih funkcija potrebama korisnika.

“Novi Nokia 3310 model postao je globalni i kulturni fenomen. U svetu kojim dominiraju smart telefoni, kombinacija nostalgije i prelepog telefona privukli su pažnju mnogih. Naši fanovi širom sveta tražili su da ovaj model ima podršku za 3G mreže. Fanovi su tražili, mi ih slušamo i zato danas imamo telefon Nokia 3310 3G,” rekao je Juho Sarvikas, CPO u kompaniji HMD Global.

Unapređen retro dizajn i nove boje

Model Nokia 3310 3G je dostupan u četiri boje – uvek aktuelna žuta, topla crvena, prelepa nova azurna i ugljeno crna boja. Svi modeli dolaze u mat varijantama sa srebrnom tastaturom.

Uz ergonomski redizajn koji odgovara vašem dlanu, Nokia 3310 3G ima više prostora između dugmića i omogućava vam da još lakše pozivate, pišete poruke i tvitujete.

Dostupan i za 3G mreže

3G povezivanje omogućava da ovaj telefon bude dostupan još većem broju fanova širom sveta.

Nokia 3310 3G omogućava do 6,5 sati razgovora i impresivnih 27 dana mirovanja, tako da ćete uvek biti povezani.

Detalji

Nokia 3310 3G biće globalno dostupna po osnovnoj ceni od 69 evra, od sredine oktobra.