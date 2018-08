Nokia 5.1 plus – brzina, performanse i veštačka inteligencija u pristupačnom pakovanju

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, objavila je danas da je model Nokia 5.1 Plus dostupan fanovima širom sveta. Uz impresivnu brzinu procesora, ovaj pametni telefon donosi korisnicima sjajne performanse za igranje igrica kao i nove opcije fotografisanja uz pomoć veštačke inteligencije. Moderan dizaj i kvalitetna izrada ovog modela pružaju fanovima širom sveta jedinstveno i pristupačno iskustvo korišćenja.

“Ovim modelom želeli smo da uzbudljivo iskustvo igranja igrica i zabave približimo još većem broju fanova. Naš cilj je bio da omogućimo performanse, funkcije fotografisanja uz pomoć veštačke inteligencije i moderan dizajn u jednom prstupačnom uređaju, tako da naši korisnici mogu uživati u igranju igrica, gledanju svojih omiljenih serija i beleženju svih momenata svojom kamerom.

Nokia 5.1 Plus je namenjena korisnicima koji tragaju za odličnim odnosom cena-kvalitet”, izjavio je Rosen Petkov, generalni menadžer kompanije HMD Global za područje Srbije, Bugarske, Rumunije, Moldavije, Gruzije, Mađarske i Adriatic regije.

Flegšip performanse dostupne svima

Nokia 5.1 Plus je jedan od najpristupačnijih modela na tržištu koji pokreće najsavremeniji MediaTek čipset, MediaTek Helio P60. Dizajniran je tako da sa lakoćom omogućava igranje igrica, emitovanje video sadržaja ili korišćenje više aplikacija odjednom. Unapređena veštačka inteligencija koja je ugrađena u čipset ovog telefona omogućava primenu dubinskog učenja prepoznavanja lica za otključavanje telefona kao i poboljšavanje fotografija u realnom vremenu.

Korisnici mogu u potpunosti uživati u najnovijim igricama i aplikacijama uz pomoć svih senzora koje poseduje ovaj model. Funkcija otključavanja uz prepoznavanje lica upotpunjena je i otključavanjem uz pomoć otiska prsta.

Sada možete praviti umetničke fotografije uz unapređene opcije snimanja kao što su dubinsko snimanje, bokeh režim ili posebno osvetljenje portreta. Dvostruka zadnja kamera sa senzorima od 13MP i 5MP sa elektronskom stabilizacijom osigurava snimanje stabilnih, jasnih video zapisa kako biste savršeno zabeležili svoje posebne trenutke sa prijateljima gde god da se nalazite. Uz auto fokus sa faznom detekcijom vaše fotografije će biti čiste i jasne.

Savremen dizajn

Neverovatan ekran od ivice do ivice dijagonale 5,8 inča pruža korisnicima maksimalan sadržaj. Nokia 5.1 Plus poseduje čist dizajn sa 2.5D zakrivljenim prednjim i zadnjim staklom, upotpunjen zakrivljenim ivicama i završnicom visokog sjaja. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu sa zakrivljenim ivicama tankim 8mm, Nokia 5.1 Plus pruža sjajan osećaj u ruci. Nokia 5.1 Plus poseduje čvrstu metalnu strukturu koja je ispitivana na ekstremnim temperaturama i prošla je test izdržljivosti kako bi ispunila zahteve koji se očekuju od Nokia mobilnih telefona.

Čist, bezbedan i ažuriran Android One operativni sistem

Nokia 5.1 Plus je deo Android One porodice Nokia pametnih telefona, koji nude pametno, bezbedno i neverovatno iskustvo koje pruža kompanija Google. Ovaj model se isporučuje sa tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja i dve godine nadogradnje operativnog sistema koji će omogućiti da vaš uređaj uvek bude bezbedan.

Kao i svi Nokia telefoni koji su deo Android One programa, i ovaj model dolazi bez nepotrebnih skinova i aplikacija, pa će tako vaša baterija trajati duže i imaćete još više prostora za skladištenje. Korisnicima su na raspolaganju i najnovije usluge kompanije Google kao što su Google pomoćnik i Google slike sa neograničenim prostorom za skladištenje fotografija visokog kvaliteta.

Nokia 5.1 Plus dolazi sa Android Oreo™ operativnim sistemom, tako da ćete biti u mogućnosti da uživate u najnovijim funkcijama kao što su Google objektiv, slika-u-slici za obavljanje više radnji odjednom, Google Play Instant da otkrivate i koristite nove aplikacije uz ograničenje pozadinskih aplikacija koje troše bateriju. Ovaj model je spreman i za Android P.

Dostupnost

Nokia 5.1 Plus dolazi u tri boje: sjajno crna, sjajno bela, sjajna ponoćno plava.