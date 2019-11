Nokia 6.2 donosi HDR zabavu i naprednu obradu slika

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je danas dostupnost Nokia 6.2 pametnog telefona u Srbiji.

Nokia 6.2 donosi always-on HDR u novi segment pametnih telefona, kao i PureDisplay tehnologiju podržanu namenskim vizuelnim procesorom koji isporučuje i do milijardu nijansi boja. Uz kombinaciju funkcija veštačke inteligencije i moćne kamere sa trostrukim senzorom, Nokia 6.2 omogućava fanovima da zabeleže detaljne slike, bokeh portrete i zadivljujuće široko-ugaone snimke koji obuhvataju još više detalja. Nokia 6.2 ostaje verna svom nordijskom nasleđu, spajajući vrhunsku izradu i najbolje materijale za postizanje jedinstvenog i besprekornog izgleda.

PureDisplay tehnologija ekrana i always-on HDR

Kao prvi Nokia pametni telefon serije 6 sa inovativnom PureDisplay tehnologijom, ovaj model pruža neverovatno zabavno iskustvo pregleda sadržaja u pokretu. Sa namenskim Pixelworks vizuelnim procesorom, Nokia 6.2 unapređuje video sadržaj na HDR kvalitet u realnom vremenu, sa do milijardu nijansi boja, većim kontrastom i proširenim dinamičkim opsegom. To znači da možete uživati uz popularne serije na vašim omiljenim striming platformama uz još veći kontrast i izraženije boje.

Display tehnologija telefona Nokia 6.2 unapređuje vaš sadržaj sa širokom reprodukcijom boja, visokim odnosom dinamičkog kontrasta za video i jakim osvetljenjem. Lokalno unapređenje kontrasta sada omogućava lakše pregledanje sadržaja čak i pod jakom sunčevom svetlošću.

Trostruka kamera sa funkcijama podržanim tehnologijom veštačke inteligencije i baterija koja traje do dva dana

Nokia 6.2 omogućava fanovima da naprave fenomenalne fotografije uz naprednu trostruku kameru koja isporučuje detaljne slike, prelepo zamagljene bokeh portrete i dovoljno široke kadrove da obuhvate sve što želite. Uz režim Noć možete stvarati kreativne fotografije u bilo koje doba dana i deliti ih odmah na svojim mrežama.

Uz režim Portret, koji kombinuje različite opcije podržane veštačkom inteligencijom kao što su bokeh efekti i ulepšavanje, za svaki vaš snimak ćete sigurno reći da je “najbolji do sada”. Podesivi bokeh omogućava stvaranje prelepo zamagljenih pozadina, sa raznim oblicima bokeh stila kao što su Classic, Heart i Star, što znači da će se vaši portreti sigurno izdvajati na omiljenim društvenim mrežama.

Sada možete provesti još više vremena uživajući u stvarima koje zaista volite poput strimovanja muzike i videa, igranja igrica ili razgovora sa prijateljima, bez brige o trajanju baterije – Nokia 6.2 nudi čuveno iskustvo baterije koja traje do 2 dana.

Vrhunski nordijski dizajn, izvrsnost izrade i visokokvalitetni materijali

Inspirisan nasleđem nordijskog dizajna, Nokia 6.2 predstavlja spoj umeća izrade i najkvalitetnijih materijala. Nokia 6.2 telefon je lagan, izuzetno jak i čvrst, izrađen od polimernog kompozita koji je dvostruko jači od polikarbonata i upola lakši od aluminijuma.

Iskustvo koje postaje sve bolje, spreman za Android™ Q sa Android One programom

Kao deo Android One partnerstva, Nokia 6.2 model je spreman za Android Q, dobijaće zagarantovana mesečna bezbednosna ažuriranja tokom tri godine, kao i dve godine ažuriranja operativnog sistema, što znači da će vaš pametni telefon vremenom postajati sve bolji. Uživajte u najnovijim funkcijama kao što su Prilagodljiva Baterija, Akcije aplikacija i mnogim drugim koje dolaze sa Android 9 Pie sistemom.

Nokia 6.2 dolazi sa posebnim Google Assistant dugmetom koje vam omogućava da se još brže povežete sa vašim omiljenim asistentom. Takođe, možete uživati i u novom Ambientalnom režimu Google Assistenta, koji omogućava always-on-display kada se vaš uređaj puni.

Osim toga, korisnici Nokia 6.2 telefona će dobiti tri meseca besplatnog probnog članstva na Google One. Uz Google One[v] članstvo možete biti sigurni da su vaše fotografije, video snimci, poruke i ostali sadržaj bezbedni i automatski sačuvani na cloudu. Uz Nokia 6.2, Google One članovi dobijaju 100GB prostora na cloudu za Google Drive, Gmail i Google Photos, kao i pristup premium podršci od Google eksperata – sve to u jednom paketu koji možete deliti sa članovima vaše porodice.