Nokia 7.1 stiže u Srbiju

HMD Global, dom Nokia telefona, danas je najavio dostupnost Nokia 7.1 pametnog telefona u Srbiji.

Napredni HDR ekran modela Nokia 7.1 odlikuje kvalitetna izrada i sjajan dizajn, kao i sjajno iskustvo fotografisanja. Uz dvostruku glavnu kameru sa senzorima za dubinu, opcijom za dvofaznu detekciju i ZEISS optikom korisnici će sada biti u mogućnosti da zabeleže svaki trenutak koji požele.

Rosen Petkov, generalni menadžer kompanije HMD Global za područje Srbije, Bugarske, Rumunije, Moldavije, Gruzije, Mađarske i Adriatic regije je izjavio: “Znamo da naši fanovi u Srbiji uživaju u kreiranju i gledanju sadržaja na njihovim pametnim telefonima. Zbog toga ZIESS optika i PureDisplay tehnologija omogućavaju vrhunsko iskustvo stvaranja i praćenja sadržaja, bez obzira na to da li kreirate fotografije za društvene mreže ili gledate seriju na vašem omiljenom striming servisu.

Model Nokia 7.1 nudi mogućnost konverzije SDR u HDR sadržaj, što omogućava vrhunsko iskustvo pregleda različitog sadržaja. Sa integrisanom ZEISS optikom i brzim autofokusom, korisnici sada mogu stvarati neverovatne HDR fotografije. Uzbuđeni smo jer smo u mogućnosti da, zajedno sa našim partnerima, korisnicima u Srbiji pružimo vrhunski uređaj.”

PureDisplay tehnologija

Nokia 7.1 je prvi pametni telefon sa PureDisplay tehnologijom ekrana koja omogućava prikaz izvanrednog i kvalitetnog HDR10 sadržaja kinematografskog kvaliteta. Korisnici će sada biti u mogućnosti da uz još veći kontrast (1.000.000:1 dinamički odnos kontrasta) i jasniju sliku prate HDR sadržaj sa mreže YouTube, kao i svoje omiljene serije sa platformi Netflix i Amazon Prime. Ova tehnologija omogućava i još bolji prikaz detalja svetlih ili tamnih površina, kao i još jasnije boje prikaza za sve sadržaje.

Igranje igrica i gledanje vido materijala sada je moguće i pri jakom osvetnjenju napolju ili unutar zatamnjene prostorije. Svetao Full HD+ ekran od 5.84 inča sa odnosom 19:9, automatski prilagođava osvetljenje i kontrast ambijentalnim uslovima – osiguravajući da je svaki sadržaj vidljiv čak i u uslovima jakog osvetljenja. Svi video snimci, pa čak i oni koji nisu snimljeni HDR tehnologijom, pružaju korisnicima poboljšano iskustvo prikaza.

Nokia 7.1 telefon pokreće Qualcomm® Snapdragon™ 636 mobilna platforma sa poboljšanim performansama koje omogućavaju još jednostavniji striming HDR sadržaja. Ova platforma je optimizovana za prikaz sadržaja sa vrhunskim grafičkim performansama, kao i unapređenjima kada je reč o efikasnosti korišćenja baterije, tako da korisnici sada mogu uživati još duže u svojim audio i video sadržajima. Brzo punjenje preko USB-C kabla puni čak 50% baterije za 30 minuta, kako bi korisnici što brže mogli da se vrate svojim svakodnevnim aktivnostima.

Vrhunska izrada

Model Nokia 7.1 pruža korisnicima odličan kvalitet izrade i vrhunske materijale kakvi se i očekuju od Nokia pametnih telefona. Primenjujući metode izrade koje se koriste za vrhunski nakit i satove, model Nokia 7.1 predstavlja estetski sklad različitih materijala koji se međusobno spajaju i prepliću i na najbolji način koriste karakteristike stakla koje prelama svetlost tako da se postignu duboke i bogate boje. Nokia 7.1 objedinjuje vrhunski kvalitet izrade sa dvostruko anodizovanim aliminijumskim obojenim ivicama obrađenim metodom dijamantskog reza. Ovaj model, precizno mašinski izrađen od aluminijuma serije 6000, lepo leži u ruci i staje u svačiji džep.

Unapređene opcije fotografisanja

Nokia 7.1 poseduje dualnu kameru sa ZEISS optikom od 12MP i 5MP sa opcijom dvofazne detekcije koja omogućava brz i precizan autofokus i pravljenje izvanrednih fotografija čak i u uslovima izuzetno jake ili slabe osvetljenosti. Uz HDR tehnologiju korisnici sada mogu praviti savršene, jasne i oštre fotografije koje su idealne za deljenje na društvenim mrežama. Glavna kamera, koja ima opciju bokeh, omogućava snimanje profesionalnih fotografija kao iz studija. Opcija Elektronske stabilizacije slike (EIS) umanjuje efekat “drhtavih ruku” pri snimanju, a uz Nokia prostorni zvuk od 360° ljubitelji videa sada mogu napraviti snimke sa Hi-Fi kvalitetom.

Novi korisnički interfejs kamere i Pro Camera Mod omogućavaju kontrolu balansa bele, ISO, otvora blende i brzine okidača. Tehnologija veštačke inteligencije unapređuje funkcije prednje kamere i donosi različite opcije od opcije prepoznavanja lica do animiranih 3D likova, maski i filtera. Opcija #bothie sada je unapređena dodatnim filterima i omogućava strimovanje uživo na Facebook i YouTube kanalima direktno preko aplikacije za kameru. Korisnici sada mogu lako i brzo pristupiti i aplikacijama kao što su Google Objektiv i Pokretne slike (Motion Photos).

Čist, bezbedan i ažuriran Android One system

Nokia 7.1 se pridružuje širokom portfoliju Nokia pametnih telefona koji su deo Android One porodice, i pruža korisnicima visokokvalitetno softversko iskustvo kompanije Google. Nokia telefoni sa Android One operativnim sistemom pružaju sjajne mogućnosti skladištenja i duže trajanje baterije i dolaze sa poslednjim inovacijama u oblasti veštačke inteligencije koju razvija kompanija Google.

Model Nokia 7.1 će tokom naredne tri godine dobijati mesečne bezbednosne zakrpe, a redovna ažuriranja operativnog sistema tokom naredne dve godine, što garantuje Android One program. Takođe, servis Google Play Protect skenira sve aplikacije u Google prodavnici i na samom uređaju kako bi zaštitio telefon od malvera. Na ovakav način Nokia 7.1 postaje jedan od najbezbednijih modela na tržištu, a ovaj uređaj će uvek biti ažuriran zahvaljujući poslednjim inovacijama kompanije Google kao što su Google pomoćnik i Google slike, sa besplatnim neograničenim visokokvalitetnim skladištem za fotografije.

Nokia 7.1 model je pripremljen za Android 9, koje podrazumeva i nove funkcije veštačke inteligencije uz koje će ovaj uređaj biti još pametniji, brži i prilagođavaće se načinu upotrebe od strane korisnika. Prilagodljiva baterija preusmerava potrošnju sa svih aplikacija koje se retko koriste, a opcija Akcije aplikacija predviđa aktivnosti koje korisnik preduzima i olakšava njihovo izvršenje.

Dostupnost

Nokia 7.1 će od danas u Srbiji biti dostupna u sjajnoj ponoćna plavoj boji, kao i boji sjajnog čelika, u verziji sa 4GB RAM i 64GB RAM memorije.