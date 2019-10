Nokia 7.2 stiže u Srbiju

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je najavila dostupnost Nokia 7.2 telefona u Srbiji.

Nokia 7.2 poseduje moćnu trostruku kameru od 48MP sa Quad Pixel tehnologijom i ZEISS optikom. Ovaj model dolazi sa jedinstvenim ZEISS bokeh stilovima, koji su ekskluzivni za Nokia telefone, i koji oponašaju način na koji legendarna ZEISS sočiva proizvode visoki vizuelni utisak i prepoznatljivo zamagljenje.

Uz opcije koje su u još većoj meri podržane tehnologijom veštačke inteligencije, kao što je režim Noć, fanovi sada mogu izraziti svoju kreativnost na još zanimljiviji način. Oslanjajući se na snagu svog prethodnika, Nokia 7.2 kombinuje neverovatnu PureDisplay tehnologiju i always-on HDR sa nordijskim dizajnom i redefiniše očekivanja koja fanovi imaju od ovog segmenta pametnih telefona.

Uz Nokia 7.2 telefon dobijate

Moćnu trostruku kameru sa osetljivim glavnim senzorom od 48MP i ZEISS optikom uparenom sa naprednim iskustvima koje donosi tehnologija veštačke inteligencije, kao što su režimi Portret i Noć

FHD+ ekran dijagonale 6.3 inča sa PureDisplay tehnologijom i odnosom strana 19.5:9. Jako osvetljenje (500 nits), tri puta veći dinamički kontrast za video (do 1:4500) i široku reprodukciju boja (96% opseg boja NTSC) pružajući najkvalitetnije iskustvo prikaza. Uz unapređenje kontrasta, koji ističe detalje u tamnim oblastima i čuva ih u svetlim, sada možete uživati u još jasnijem sadržaju čak i kada prelazite iz tamnijih prostorija u svetlije spoljašnje okruženje.

Mobilnu platformu Octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 660 (sa do 2.2GHz) optimizovanu za izuzetne performanse sa Kryo procesorom visokih performansi

Do 6GB RAM-a i 128GB prostora za skladištenje (podrška za do 512GB)

Baterija od 3500mAh koja omogućava do 2 dana trajanja baterije

Zakrivljeno 2.5D Corning® Gorilla® staklo sa obe strane sa precizno izrađenim okvirom

Namensko dugme za Google Assistant

Svetlo za notifikacije na dugmetu za pokretanje uređaja i always-on-display sa Google Assistant predlozima koje pokreće tehnologija veštačke inteligencije

Čist Android 9 Pie, spreman za Android 10

Dve godine nadogradnji za Android™ i tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja, kako bi vaše iskustvo korišćenja vremenom postajalo sve bolje

Budite još kreativniji uz ZEISS optiku i tehnologiju veštačke inteligencije

Nokia 7.2 predstavlja tri nova i ekskluzivna ZEISS bokeh stila. Režim Portret kombinuje moćna iskustva fotografisanja koja oponašaju način na koji legendarna ZEISS sočiva proizvode visoki vizuelni utisak i prepoznatljivo zamagljenje sa ZEISS Modern, ZEISS Swirl i ZEISS Smooth režimima. Režim Noć omogućava beleženje najznačajnijih momenata čak i pri slabom osvetljenju pružajući fenomenalne performanse.

Ovaj model dolazi sa ultraširokom kamerom koja ima vidno polje od 118 stepeni i ZEISS optiku, što znači da sada u jedan kadar može stati još više detalja. Uz prednju kameru od 20MP sa ZEISS optikom, podržanu tehnologijom veštačke inteligencije, vaše selfi fotografije će izgledati bolje nego ikada.

Fenomenalni PureDisplay i always-on HDR

Nokia 7.2 donosi inovativnu PureDisplay tehnologiju i pruža neverovatno zabavno iskustvo pregleda sadržaja u pokretu. Sa namenskim Pixelworks vizuelnim procesorom, Nokia 7.2 unapređuje video sadržaj na HDR kvalitet u realnom vremenu, sa do milijardu nijansi boja, većim kontrastom i proširenim dinamičkim opsegom. To znači da možete uživati uz popularne serije na vašim omiljenim striming platformama uz još veći kontrast i izraženije boje.

Vanvremensko nasleđe nordijskog dizajna i izvrsnost izrade

Izrađen od polimernog kompozita koji je dvostruko jači od polikarbonata i upola lakši od aluminijuma, Nokia 7.2 telefon je lagan, izuzetno jak i čvrst. Nokia 7.2 odlikuje blago zakrivljen dizajn, sa snažnim Corning® Gorilla® staklom koje štiti obe strane ovog modela. U kombinaciji sa precizno proizvedenim okvirom, Nokia 7.2 odlikuje besprekorna završnica koja je karakteristična za nordijsko dizajnersko nasleđe.

Iskustvo koje postaje sve bolje, spreman za Android™ Q sa Android One programom

Kao deo Android One partnerstva, Nokia 7.2 model je spreman za Android Q, dobijaće zagarantovana mesečna bezbednosna ažuriranja tokom tri godine, kao i dve godine ažuriranja operativnog sistema, što znači da će vaš pametni telefon vremenom postajati sve bolji. Uživajte u najnovijim funkcijama kao što su Prilagodljiva Baterija, Akcije aplikacija i mnogim drugim koje dolaze sa Android 9 Pie sistemom.

Nokia 7.2 dolazi sa posebnim Google Assistant dugmetom koje vam omogućava da se još brže povežete sa vašim omiljenim asistentom. Takođe, možete uživati i u novom Ambientalnom režimu[ii] Google Assistenta, koji omogućava always-on-display kada se vaš uređaj puni.

Osim toga, korisnici Nokia 7.2 telefona će dobiti tri meseca besplatnog probnog članstva na Google One. Uz Google One[iii] članstvo možete biti sigurni da su vaše fotografije, video snimci, poruke i ostali sadržaj bezbedni i automatski sačuvani na cloudu. Uz Nokia 7.2, Google One članovi dobijaju 100GB prostora na cloudu za Google Drive, Gmail i Google Photos, kao i pristup premium podršci od Google eksperata – sve to u jednom paketu koji možete deliti sa članovima vaše porodice.