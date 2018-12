Nokia 8.1 – unapređeno flegšip iskustvo

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je Nokia 8.1 telefon – najnoviji dodatak svom flegšip segmentu. Kao i ostali Nokia telefoni u ovom rangu, uključujući i nagrađivani Nokia 7 Plus uređaj, Nokia 8.1 se ističe izvrsnim opcijama fotografisanja, jedinstvenim senzorom za kameru, ZEISS Optikom i funkcijama optičke stabilizacije slike. PureDisplay tehnologija ekrana sa HDR 10 podrškom i preciznom reprodukcijom boja donosi unapređeno iskustvo fotografisanja čak i u uslovima jake osvetljenosti, dok čipset omogućava odlične performanse i trajanje baterije do dva dana[i] sa samo jednim punjenjem.

Novi model karakterišu moderan izgled i precizna izrada kakvi se i očekuju od Nokia pametnih telefona. Uz najnoviji Android softver, Android 9 Pie, Nokia 8.1 svim fanovima donosi najbolje Android iskustvo sa poslednjim inovacijama spremnim za upotrebu istog momenta.

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio:

“Svi naši proizvodi iz flegšip segmenta zabeležili su veliki uspeh, pružajući našim fanovima novo, vrhunsko iskustvo korišćenja. Verujemo da će Nokia 8.1 pomerati granice u ovom segmentu. Našim fanovima nudimo ubrzane performanse uz vrhunski procesor, duple kamere sa vodećim industrijskim senzorom, optičku stabilizaciju slike i ZEISS optiku koji omogućavaju pravljenje sjajnih fotografija i u uslovima slabog osvetljenja, kao i novu PureDisplay HDR tehnologiju ekrana.

“Uz izvrstan kvalitet izrade i prepoznatljiv dizajn Nokia pametnih telefona, našim fanovima smo obezbedili i Android 9 Pie iskustvo, kako bi mogli uživati u poslednjim Android inovacijama uključujući i opcije digitalnog blagostanja. Pri procesu izrade i donošenju ključnih odluka uvek mislimo na naše fanove. Želimo da im pružimo vrhunsko iskustvo – nadamo se da će se i oni složiti sa našom ocenom da je Nokia 8.1 oličenje izvrsnosti i vrednosti.”

Tehnologija koja pruža vrhunsko iskustvo fotografisanja

Model Nokia 8.1 pruža izvrsne mogućnosti fotografisanja čak i pri slabom osvetljenju. Glavna kamera od 12MP sa ZEISS optikom poseduje vodeći super osetljivi 1/2.55” senzor sa 1.4 mikron piksela, koji omogućava izuzetno precizne fotografije. Kombinacija optičke stabilizacije slike i super brzog fokusa omogućavaju korisnicima da zabeleže jasne fotografije i video zapise. Široki otvor blende omogućava pravljenje oštrih fotografija čak i u uslovima loše osvetljenosti, jer pruža duže vreme ekspozicije koje se može ručno kontrolisati u Pro Camera modu.

Uz prilagodljivu prednju kameru od 20MP korisnici sada mogu praviti vrhunske selfi fotografije čak i noću. Uz Nokia prostorno audio stereo snimanje zvuka, možete snimati profesionalne video snimke 4K rezolucije i oživljavati svoje najlepše uspomene.

Unapređena dubina polja, sekundarni senzor dubine od 13MP i popularna opcija bokeh pružaju mogućnost pravljenja profesionalnih fotografija. Oslobodite svoju kreativnost uz Pro Camera korisnički interfejs ili pravite #bothie fotografije i snimke na koje možete dodavati 3D likove, maske i filtere i strimovati ih direktno bez napuštanja aplikacije za kameru.

Ubrzane performanse i PureDisplay tehnologija

Pametni telefoni sve više postaju uređaji na kojima korisnici gledaju video zapise i zato je potreban ekran koji će im pružiti najbolje iskustvo gledanja. Nokia 8.1 je drugi Nokia pametni telefon koji dolazi sa PureDisplay tehnologijom za poboljšano isustvo gledanja. HDR 10 podrška pruža još veći kontrast, jasnost i preko milijardu boja koje omogućavaju precizne fotografije bilo da je reč o prostorima sa slabim osvetljenjem ili jakoj sunčevoj svetlosti. Ekran ovog modela korisnicima pruža najbolje iskustvo bilo da je reč o igranju igara ili gledanju videa.

Uz bateriju koja traje i do dva dana sa samo jednim punjenjem, fanovi će biti u prilici da još duže uživaju u najzanimljivijim sadržajima. Snapdragon 710 mobilna platforma omogućava da Nokia 8.1 sa lakoćom ispunjava svaki zadatak, uz 35% bržu grafiku i 20% jače performanse od prethodne generacije Snapdragon 660. Qualcomm® aptX™ audio podrška znači da će ljubitelji muzike sada moći da uživaju u visokokvalitetnom zvuku bezično uz pomoć Bluetooth tehnologije.

Kombinovanjem fizičkog okruženja i digitalnog sadržaja sa AR podrškom ovaj pametni telefon sada dobija jednu potpuno novu dimenziju. Uz aplikacije kao što su Human Anatomy, Magic Plan i Jenga AR korisnici će biti u prilici da nauče nešto više o nervom sistemu ili da na jednostavan način planiraju uređenje prostora.

Dizajn napravljen po najvišim standardima

Najavljujući novu eru precizne izrade i fokusa na detalje, ovaj model karakteriše kvalitetna izrada kakva se i očekuje od Nokia pametnih telefona, donoseći čist i elegantan evropski dizajn.

Okvir ovog telefona izrađen je od aluminijuma serije 6000. Nokia 8.1 model odlikuje elegantan kontrast između zakrivljenog stakla i poliranog metala, kao i jedinstveni dizajn. Ivice obrađene metodom dijamantskog reza pružaju jedinstvenu dimenziju i izdržljivost ovog modela na svakodnevne izazove.

Full HD+ ekran od 6.18 inča od ivice do ivice, omogućava korisnicima da uživaju u svojim omiljenim filmovima i aplikacijama na velikom ekranu.

Čist, bezbedan i ažuriran Android 9 Pie na Android One™ platformi

Nokia 8.1 je prvi Nokia pametni telefon koji direktno dolazi sa Andriod 9 Pie sistemom i odmah je spreman za upotrebu. Ovaj model se pridružuje grupi Nokia pametnih telefona koji su deo Andriod One porodice, što znači da korisnicima donosi poslednje Android inovacije i najbolje softversko iskustvo. Nokia telefoni koji su deo Android One porodice pružaju odlične mogućnosti skladištenja i trajanje baterije, tri godine mesečnih bezbednosnih zakrpa i dva veća ažuriranja operativnog sistema.

Jon Gold, direktor sektora za Android One partnerstva kompanije Google je izjavio:

“Kao važan partner kompanije Google, HMD Global korisnicima pruža raznovrstan portfolio Android One uređaja koji donose bezbedno softversko iskustvo. Uzbuđeni smo što nastavljamo naše partnerstvo sa kompanijom HMD Global sa novim Nokia 8.1 telefonom, prvim telefonom ovog brenda koji odlazi sa Android 9 Pie sistemom odmah spremnim za korišćenje. Android 9 unapređuje interakcije na Nokia 8.1 modelu pružajući inteligentno i jednostavno iskustvo, zajedno sa novim funkcijama digitalnog blagostanja.”

Nokia 8.1 dolazi sa Android 9 Pie sistemom, koji uključuje i funkcije koje pokreće veštačka inteligencija. To znači da će ovaj uređaj raditi još brže i da će se prilagođavati potrebama korisnika. Prilagodljiva baterija ograničava upotrebu baterije na aplikacije koje korisnici retko koriste, a Akcije aplikacija predviđaju naredne korake i ubrzavaju obavljanje svakodnevnih zadataka. Uz aplikaciju Google pomoćnik i režim Dual-Sight fanovi sada mogu snimati #Bothie fotografije i video snimke i strimovati ih direktno na YouTube.

Nokia 8.1 će primati mesečne sigurnosne zakrpe i dva veća ažuriranja operativnog sistema u periodu od tri godine, što garantuje Andriod One program. Osim toga, Google Play™ protect skenira preko 50 milijardi aplikacija dnevno i štiti telefon od malvera, što Nokia 8.1 model čini jednim od najbezbednijih uređaja na tržištu. Nokia 8.1 je deo Android Enterprise Recommended programa, što znači da je ovaj model preporuka kompanije Google kao najbolji izbor za profesionalce.



[i] Baterija koja traje 2 dana testirana je tokom upotrebe u svakodnevnim aktivnostima od strane kompanije HMD Global. Test je podrazumevao aktivno korišćenje uređaja 5 sati dnevno, sa novom baterijom. Korišćenje je podrazumevalo npr. igranje igara, reprodukciju u stvarnom vremenu video zapisa, pozivanje, slanje sms poruka, pretraživanje interneta i korišćenje aplikacija (kao što su društvene mreže, vesti, navigacija i muzika). Test je sproveden sa uobičajenim postavkama uređaja u osvetljenom zatvorenom okruženju. Uređaj je preko noći ostavljen u režimu pripravnosti.