Nokia 8: Tri nove karakteristike u jednom precizno dizajniranom modelu

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, predstavila je model Nokia 8 – smart telefon visokih performansi, posebno dizajniran za kreatore sadržaja. Nokia 8 donosi tri novine u svet Android telefona, uključujući i saradnju sa kompanijom ZEISS optics. Ovaj model predstavlja čist Android upakovan u najnaprednije aluminijumsko jednodelno kućište i sadrži sva obeležja vrhunskog Nokia smart telefona.

Budite manje Selfie, a više Bothie: Nokia 8 predstavlja prvi Dual-Sight video koji može biti emitovan u realnom vremenu na društvenim mrežama kao što su Facebook i Youtube. Dual-Sight funkcija istovremeno koristi prednju i zadnju kameru i na podeljenom ekranu prikazuje fotografije i video zapise koje su zabeležile obe kamere. Samo jednim dodirom ova jedinstvena funkcija za snimanje pruža impresivno iskustvo za one koji vole da stvaraju i dele posebne trenutke.

Nokia 8 je prvi smart telefon koji sadrži Nokia OZO audio, ekskluzivnu holivudsku tehnologiju sada dostupnu korisnicima ovog telefona. OZO 360° prostorni zvuk donosi potpuno novo audio iskustvo 4K video snimcima. Vrhunsko 360° audio snimanje omogućava korisnicima da iznova potpuno ožive svoje nezaboravne momente.

Jednodelno kućište Nokia 8 telefona sa 4.6 mm tankom ivicom, koje je u proseku 7.3 mm tanko, precizno je napravljeno od jednog bloka aluminijuma serije 6000, a njegov čist dizajn je oplemenjen kroz 40 faza mašinske obrade, anodizacije i poliranja. Određeni modeli poseduju visoki završni sjaj za koji je potrebno 20 sati obrade kako bi se postigao besprekoran izgled. Ovaj uređaj dolazi sa mobilnom platformom Qualcomm SnapdragonTM 835 koja, uz čisto i bezbedno Android iskustvo, pruža još bolje performanse.

Budite manje Selfie, a više #Bothie

Postoje dve strane svake priče, a jedinstvena funkcija Dual-Sight je dizajnirana upravo da omogući kreiranje i deljenje potpune slike. Prednja i zadnja kamera modela Nokia 8 kreirane su u saradnji sa kompanijom ZEISS, kako bi se korisnicima ovog modela obezbedilo što bolje iskustvo snimanja. Kreatori sadržaja sada mogu da dele svoje jedinstvene #Bothie sadržaje na društvenim mrežama uz pomoć Dual-Sight funkcije koja je smeštena u aplikaciji za kameru. Korisnici ovog uređaja sada mogu uživati u neograničenom postavljanju fotografija i video snimaka na Google Photos.

Nova dimenzija zvuka uz OZO Audio

Uz OZO Audio, Nokia 8 kombinuje tri mikrofona sa jedinstvenim Nokia akustičnim algoritmima za snimanje zvuka sa impresivnim 360° prostornim sistemom. Korisnici mogu da dele svoje 4K video klipove sa OZO audiom bilo gde – binauralni kodek omogućava verodostojnu reprodukciju zvuka čak i na uređajima koji nemaju OZO audio.

Inovacije i precizno inženjerstvo

Podržan od strane Qualcomm® SnapdragonTM 835 mobilne platforme, Nokia 8 ne ugrožava performanse.

Nokia 8 posebno je dizajnirana kako bi korisnicima pružila jedinstveno iskustvo stvaranja i deljenja sadržaja. Ovaj model je podjednako precizno dizajniran kako iznutra tako i spolja. Timovi za dizajn, inovacije i inženjering su zajedničkim snagama radili kako bi omogućili da ovaj telefon radi što bolje. Rezultat ovakvog dizajna je i bakarna rashladna cev koja reguliše toplotu nastalu usled rada. Nokia 8 se hladi čak i u najzahtevnijim situacijama.

Nokia 8 je kompatibilna sa Qualcomm® Quick ChargeTM 3.0 tehnologijom, što znači da korisnici mogu brzo napuniti svoju bateriju i vratiti se snimanju značajnih momenata.

Juho Sarvikas, direktor proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio:

“Svesni smo da ljudi danas stvaraju i dele sadržaj uživo više nego ikada do sad, a milioni fotografija i video zapisa se svakog momenta postavljaju na društvene mreže. Ljudi su inspirisani sadržajima koji su im dostupni i uvek traže nove načine da stvaraju sopstvene. Upravo ti ljudi su nas inspirisali da napravimo vodeći smart telefon koji će savršeno da balansira vrhunski dizajn, izvanredan doživljaj i moćne performanse.”

Uvek čist Android

Nokia smart telefoni nude čisto Android iskustvo, bez nepotrebnih aplikacija koje mogu usporiti performanse uređaja. Model Nokia 8, uz čist Android kombinovan sa našim inovativnim inženjerskim procesima, otkriva pun potencijal SnapdragonTM 835 mobilne platforme. Nokia 8 je uvek bezbedna uz mesečna bezbednosna ažuriranja. Ovaj model je zaštićen biometrijskim overavanjem autentičnosti otiska prsta, pružajući dodatnu bezbednost tako da Nokia 8 zadovoljava sve potrebe korisnika.

Dodaci

Korisnicima je dostupan i veliki broj dodataka koji su savršeno prilagođeni aktivnom životnom stilu vlasnika ovih telefona. Nokia 8 savršeno radi uz Nokia Active bežične slušalice – otporne na vodu, prašinu i znoj. Izrađene od aluminijuma, ove slušalice imaju dizajn dijamantskog reza. Celokupni paket dodataka za Nokia telefone uključuje slušalice, prenosive zvučnike, punjač za automobile, futrolu i zaštitu za ekran.

Dostupnost:

Nokia 8 dolazi u 4 boje, dostupna po prosečnoj globalnoj maloprodajnoj ceni od 599 evra, a na tržištu će se naći od septembra.

Tehničke specifikacije za model Nokia 8:

• Mreže:

o GSM: 850/900/1800/1900

o WCDMA: 1,2,5,8

o TDS-CDMA: 34,39

o LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,39,40,41

• Brzina mreže: LTE Cat. 9, 3CA, 450Mbps DL/50Mbps UL

• Ovaj model je dostupan u single SIM i dual SIM varijanti

• OS: Android Nougat 7.1.1

• Čipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

o MSM8998 (4* 2.45GHz Qualcmm® Kryo™ + 4* 1.8GHz Kryo)

• RAM: 4GB

• Memorija: 64GB interne memorije sa ulazom za MicroSD karticu (podržano do 256 GB)

• Ekran: 5.3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, 700nts osvetljenje ekrana, Corning® Gorilla® Glass 5, 2.5D Glass

• Kamera sa ZEISS optikom:

o Zadnja kamera: 13MP (Boja + OIS) + 13MP (Mono), 1.12um, f/2.0, 76.9˚, PDAF, IR

Range finder, dual tone blic

o Prednja kamera: 13MP PDAF, 1.12um, f/2.0, 78.4˚, blic

• Povezivanje i senzori: Type C, USB3.1 Gen 1 (5Gbps), 3.5mm ulaz za slušalice, ambijentalni svetlosni senzor, senzor blizine, akcelerometar, E-kompas, žiroskop, senzor otiska prsta, Hall senzor, barometar, 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC, ANT+

• Baterija: Integrisana 3090 mAh baterija kompatibilna sa Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 tehnologijom (18W, 5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A)

• Audio: MP3,M4A, AAC,OGG,WAV,AMR,AWB(AMR-WB),FLAC,MIDI(MID,MIDI,XMF, MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA

• Video: MP4, 3GP, 3G2, AVI, MKV, WEBM

• Dimenzije: 151.5×73.7×7.9mm

• Težina: 160g