Nokia 9 PureView – Lens Profile dodat u Adobe Lightroom

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, sa zadovoljstvom deli najnovije informacije u vezi sa partnerstvom sa Adobe Lightroom-om. Kompanije su blisko sarađivale kako bi dodatno unapredile već sjajan doživljaj snimanja na modelu Nokia 9 PureView uvođenjem prilagođene opcije Profil objektiva (Lens Profile) posebno za ovaj pametni telefon. Novi Lens Profile automatski prilagođava mogućnosti uređivanja koje nudi Adobe Lightroom modelu Nokia 9 PureView, pružajući potpunu kontrolu nad uređivanjem slika direktno na vašem pametnom telefonu.

Nokia 9 PureView je prvi pametni telefon sa pet kamera na svetu, koji najavljuje narednu generaciju tehnologije za snimanje. Svaki snimak napravljen ovim pametnim telefonom koristi svih pet kamera istovremeno, omogućujući vam da napravite slike sa izvanrednim dinamičkim opsegom i neverovatnom dubinom polja.

Dizajniran za potrebe fotografskih entuzijasta, Nokia 9 PureView takođe pruža mogućnost snimanja slika u nekomprimovanom raw DNG formatu, kao i mogućnost njihovog uređivanja direktno na telefonu zahvaljujući partnerstvu kompanije HMD Global i Adobe Lightroom.

Adobe je uključio specifične karakteristike kamera Nokia 9 PureView modela u Lightroom softver, tako da se automatski prilagođava aspektima koje nudi pet objektiva. Ovo omogućava korisnicima veću kontrolu nad mogućnostima uređivanja i pruža im alate za snimanje i stvaranje izuzetnih slika.

Da biste pristupili novododatom Nokia 9 PureView Profilu objektiva (Lens Profile), neophodno je da uđete na Optics panel u aplikaciji Adobe Lightroom kako biste omogućili korekcije (Lens Profile Corrections). Kada se uključi, automatski će odabrati odgovarajući Nokia 9 PureView Lens Profile.