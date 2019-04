Nokia 9 PureView – prvi pametni telefon na svetu sa setom od pet kamera stiže u Srbiju

HMD Global, dom Nokia telefona, najavljuje da je model Nokia 9 PureView dostupan svim fanovima u Srbiji.

Nokia 9 PureView sadrži prvi na svetu set od pet kamera sa ZEISS optikom koji približava narednu generaciju tehnologije za snimanje svim ljubiteljima fotografije. Svaka fotografija napravljena ovim modelom je HDR kvaliteta. Pet kamera istovremeno snimaju sliku i spajaju je u jednu 12MP fotografiju sa izvanrednim dinamičkim opsegom i dubinom polja.

Prvi pametni telefon sa setom od pet kamera

Nokia 9 PureView je prvi pametni telefon na svetu koji ima sistem od pet kamera sa ZEISS optikom. Ovaj model ima dva senzora u boji i tri monohromatska senzora koji omogućavaju oštrinu i prikaz svih detalja na fotografijama. Svih pet senzora rade zajedno kako bi prikupili do 10 puta veću količinu svetlosti od jednog senzora[1] istog tipa.

Svaki snimak napravljen Nokia 9 PureView telefonom koristi svih pet kamera za beleženje najmanje 60MP podataka. Za obradu i spajanje slika model Nokia 9 PureView maksimizira heterogenu arhitekturu mobilne platforme Qualcomm® Snapdragon™ dodeljujući zadatke preko ISP-a, DSP-a, GPU-a i CPU-a. Uz poseban ko-procesor koji individualno prilagođava ekspoziciju i balans bele na svakoj kameri, Nokia 9 PureView korisnicima pruža uvid u budućnost fotografisanja sa pametnim telefonima.

Izuzetan detalj i dinamički opseg

Svaka fotografija zabeležena Nokia 9 PureView modelom je HDR fotografija, sa do 12.4 stope dinamičkog opsega i mapom dubine 12MP. Ovo znači da u svakoj JPG fotografiji od 12MP mogu biti zabeleženi izvanredni detalji u oblastima kako jake sunčeve svetlosti tako i tamnih senki u isto vreme.

Beskrajne mogućnosti pre, tokom i nakon fotografisanja

Neverovatna mapa dubine od 12MP kreirana sa svakom JPG fotografijom omogućava prelep „Bokeh” i pruža mogućnost svim fanovima da probude umetnika u sebi koristeći ugrađeni editor aplikacije Google slike. Korisnici sada mogu ponovo fokusirati, podesiti zamućenje i zasićenost boja, čak i nakon što su napravili snimak.

Dizajniran za potrebe fotografskih entuzijasta, Nokia 9 PureView takođe pruža mogućnost snimanja slika u nekomprimovanom RAW „DNG” formatu, kao i mogućnost njihovog uređivanja direktno na telefonu zahvaljujući našem partnerstvu sa Adobe Lightroom. Smatra se da je 50% umetnosti same fotografije u postprodukciji, a sa modelom Nokia 9 PureView korisnici će imati priliku da pokažu svoje najbolje snimke. Model Nokia 9 PureView sadrži ažurirani korisnički interfejs Pro Camere i omogućava još veću kontrolu nad fotografijama.

Vrhunska iskustva u besprekornoj završnici

Nokia 9 PureView sadrži naprednu tehnologiju. Koristeći heterogeno računarstvo, mobilna platforma Qualcomm® Snapdragon™ 845 inteligentno razdvaja radna opterećenja na različita tehnološka jezgra.

Nokia 9 PureView sadrži 2K pOLED ekran dijagonale 5,99 inča sa PureDisplay tehnologijom i integrisano Qi bežično punjenje. PureDisplay tehnologija ekrana dolazi sa HDR10 podrškom koja korisnicima omogućava uživanje u jasnim detaljima, sjajnom kontrastu i bogatim bojama u podržanom sadržaju. Ekran ovog telefona takođe sadrži integrisan senzor za otisak prsta i bezbednosne opcije podržane naprednom tehnologijom za otključavanje putem prepoznavanja lica.

Pored vrhunskog kvaliteta i pažnje usmerene na detalje, Nokia 9 PureView model odlikuje izuzetna završnica i dizajn kakvi se očekuju od Nokia pametnih telefona. Svih pet kamera su besprekorno integrisane u model tanak 8mm bez ispupčenja kamera. Korisnici mogu biti sigurni da će Nokia 9 PureView izdržati sve zadatke svakodnevne upotrebe uz aluminijum serije 6000 obrađen našim prepoznatljivim duplim dijamantskim rezom i staklo Corning® Gorilla® Glass 5 sa prednje i zadnje strane.

Čist, bezbedan i ažuriran Android 9 Pie podržan Android One programom

Nokia 9 PureView dolazi sa Android 9 Pie sistemom i odmah je spreman za korišćenje. Ovaj model se pridružuje sveobuhvatnoj liniji Nokia telefona koji su deo Android One porodice, što znači da korisnicima pruža poslednje Android inovacije i softversko iskustvo. Nokia pametni telefoni koji su deo Android One programa nude korisnicima fenomenalno skladište i dobar životni vek baterije, dolaze sa tri godine mesečnih bezbednosnih zakrpa i dva veća ažuriranja operativnog sistema.

Android 9 Pie sistem sadrži funkcije podržane veštačkom inteligencijom koje omogućavaju da vaš uređaj bude pametniji, brži i da se prilagodi vašim potrebama dok ga koristite. Na ovakav način vaše iskustvo korišćenja pametnog telefona vremenom postaje sve bolje. Funkcija Prilagodljive baterije ograničava potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često, a Akcije aplikacija predviđaju vaš naredni korak i omogućavaju da još brže obavite vašu sledeću akciju. Ove funkcije dodatno unapređuju funkcionalnost vašeg uređaja i sveukupno Android iskustvo.

Model Nokia 9 PureView će tokom tri godine dobijati mesečne bezbednosne zakrpe i dva veća ažuriranja operativnog sistema, kako je garantovano Android One programom. Kao dodatak tome, Google Play Protect skenira preko 50 milijardi aplikacija dnevno i štiti vaš telefon od malvera, što Nokia 9 PureView čini jednim od najbezbednijih telefona na tržištu. Ovaj model dolazi sa inovativnim servisima kao što su Google pomoćnik, koji će vam pomoći prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka, i Google slike sa besplatnim neograničenim visokokvalitetnim skladištem za fotografije.