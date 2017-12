Nokia Oreo dostupan za Nokia 8 telefone

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, sa zadovoljstvom objavljuje da je operativni sistem Android™ 8.0 Oreo™ dostupan za model Nokia 8. Korisnici ovog telefona sada mogu uživati u čistoj i bezbednoj verziji Android Oreo sistema, opremljenim najnovijim funkcijama koje korisnicima pružaju još zanimljivije mogućnosti za kreiranje i deljenje sadržaja.

Juho Sarvikas, diretkor proizvoda (CPO) u kompaniji HMD Global ovom prilikom je izjavio: „Sa ponosom predstavljamo čisto i bezbedno izdanje Android 8.0 Oreo operativnog sistema na Nokia 8 modelu. Želimo da pružimo našim fanovima najbolje moguće iskustvo, zbog čega nam je i trebalo vremena kako bismo testirali, optimizovali i podesili ovu platformu.”

„Sarađujući sa fanovima u sklopu naših novih beta laboratorija za Nokia telefone, kreirali smo čistu verziju ove dugo očekivane mobilne platforme. Bez bespotrebnih dodataka, ona donosi nove uzbudljive karakteristike koje su uparene sa sjajnim performansama i još dužim trajanjem baterije. Android 8.0 Oreo ima nove funkcije koje čine komunikaciju, stvaranje sadržaja, igranje igrica i istraživanje još interesantnijim.”

Uvek čisto, bezbedno i najnovije Android iskustvo

Nokia 8 dobija čistu verziju Android 8.0 Oreo sistema bez skinova ili promena u korisničkom interfejsu. Bez pre-instaliranih aplikacija koje nisu neophodne ili skrivenih procesa koji troše bateriju, zagarantovano je elegantno iskustvo svaki put kada uzmete svoj smart telefon. Mesečna bezbednosna ažuriranja omogućavaju da ovaj uređaj bude potpuno bezbedan.

Opcije koje omogućavaju najbolje iskustvo

Android 8.0 Oreo verzija operativnog sistema na Nokia 8 telefonu omogućava korisnicima uživanje u novim funkcijama, koje unapređuju svakodnevno iskustvo korišćenja:

Picture-in-Picture opcija omogućava multitasking, a snaga procesora modela Nokia 8 obezbeđuje nesmetano funkcionisanje čak i najzahtevnijih aplikacija. Bilo da gledate You Tube video dok razgovarate sa prijateljima ili da proveravate račun u banci dok naručujete sa Amazon-a – procesor ovog telefona obezbediće vam nesmetano funkcionisanje.

Sa Android Instant Apps i bez prethodno bespotrebno instaliranih aplikacija, imate više mogućnosti da oslobodite svoj softver. Klikom na određeni link na Chrome-u bićete u mogućnosti da koristite nove aplikacije, bez potrebe da ih instalirate. Google Play Protect štiti uređaj i podatake od aplikacija koje mu mogu naškoditi, tako što skenira preko 50 milijardi aplikacija svakodnevno, čak i one koje još uvek nisu instalirane.

Smart softver omogućuje još brze podizanje sistema Nokia 8 telefona, pružajući korisnicima mogućnost da kreiraju sadržaje brže nego ikada. Uz pomoć Dual-Sight™ opcije korisnici mogu da prenesu svoju reakciju na događaje na društvene mreže u realnom vremenu, koristeći istovremeno prednju i zadnje kamere.

Android Oreo smart funkcije ograničavaju pozadinske aktivnosti aplikacija koje korisnici najmanje koriste, produžavajući trajanje baterije, tako da je Nokia 8 uvek spremna za akciju.

Korisnici sada mogu da vizualizuju emocije bolje nego ikada ranije zahvaljujući potpuno redizajniranom spektru emotikona kojim raspolaže Android 8.0 Oreo – sa preko 60 potpuno novih emotikona!

Model Nokia 8 će automatski biti ažuriran novom verzijom Android Oreo-a. Korisnici će primiti obaveštenje na njihovom smart telefonu kada ova verzija operativnog sistema bude dostupna u njihovoj zemlji.

Android Oreo će u narednom periodu postati dostupan i na drugim Nokia smart telefonima.