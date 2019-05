Nokia pametni telefoni postaju sve bolji uz Nokia 8.1 model koji među prvima programerima nudi Android Q Beta verziju

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je najavila da je Android Q Beta sada dostupan na nagrađivanom Nokia 8.1 telefonu putem preview programa Nokia telefona namenjenog programerima. Ovo omogućava programerima aplikacija da testiraju i optimizuju svoj softver za nadolazeći Android Q operativni sistem. Učešćem u preview programu za Android programere, Nokia telefoni nastavljaju da donose poslednje inovacije kompanije Google programerima i da ostvaruju obećanje o telefonima koji postaju sve bolji.

Program Nokia telefona namenjen programerima razvio se prikazom sistema Android 9 Pie na Nokia 7 Plus telefonu. Sada tokom svoje druge godine, osmišljen je da pomogne programerima da dizajniraju, testiraju i usavrše svoje Android aplikacije za Play Store sertifikaciju pre predstavljanja nove verzije Android softvera.

Juho Sarvikas, šef proizvodnje u kompaniji HMD Global je izjavio: “Prikaz Android Pie sistema za programere bio je veliki uspeh sa desetinama hiljada članova koji su sarađivali sa nama i jedni sa drugima kako bi razvili i optimizovali svoje aplikacije za Android 9 Pie operativni sistem, obezbeđujući njihovo jednostavno uvođenje. Sa Android Q planiramo da ponovimo korake modela Nokia 7 Plus, obezbeđujući programerima rani pristup za razvoj aplikacija.”

“Doprinosi iz naše Beta labs zajednice omogućili su da Nokia telefoni budu među prvim pametnim telefonima koji su dobili nadogradnju na Android 9 Pie sistem širom različitih cenovnih segmenata. Učešćem u preview programu za Android programere sa Nokia 8.1 modelom, želimo da nastavimo sa ostvarivanjem obećanja o telefonima koji postaju sve bolji nudeći najbolje i najsavremenije softversko iskustvo. Naš prioritet je da osiguramo da naši fanovi imaju glatki prelaz na najnoviji Android softver na telefonu koji se vremenom razvija.”

Android Q sistem će korisnicima pružiti veću kontrolu nad njihovim podacima, na primer kada aplikacije imaju pristup njihovoj lokaciji. Najnoviji Android operativni sistem će ponuditi poboljšane funkcije privatnosti, kao što su ograničenja pozadinskih aktivnosti i ažuriranje za bolju zaštitu osetljivih identifikatora uređaja.

Potrošači mogu očekivati unapređenu navigaciju zasnovanu na pokretima koja koristi prednosti današnjih displeja od ivice do ivice, kao i novu tamnu temu koja će, osim što prija oku, pomoći pri uštedi baterije.

Kao i kod Android 9 Pie prikaza za programere, članovi će pored pristupa Android Q Beta softveru, biti u mogućnosti da dele ideje i međusobno sarađuju kroz forum zajednice. Tim programera kompanije HMD Global će nastaviti da održava formalni kanal za povratne informacije, nudeći podršku na 16 jezika. Ovo će biti integrisano u sam softver, i kada se podnesu, pitanja se mogu pregledati i ispravljati u najbržem mogućem roku.

Program će pružiti neprocenjive povratne informacije za analitiku i analizu grešaka iz široke geografske baze korisnika i kulturne raznolikosti, pomažući kompaniji Google da unapredi konačnu verziju Android Q operativnog sistema za krajnje korisnike.

Ukoliko posedujete Nokia 8.1 model, posetite stranicu https://www.nokia.com/phones/en_int/developer/ i prijavite se.