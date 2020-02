Nokia telefoni osvojili šest priznanja na takmičenju iF DESIGN™ Awards 2020

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, sa ponosom objavljuje da je šest Nokia telefona nagrađeno za izvanredan dizajn na takmičenju iF DESIGN™ Awards 2020. Odlučni smo u svojoj posvećenosti da fanovima širom sveta isporučujemo vrhunske telefone koji, širom različitog cenovnog ranga, predstavljaju našu nordijsku tradiciju.

Nokia telefoni nagrađeni priznanjima iF DESIGN™ Awards 2020 su:

Pametni telefoni

· Nokia 7.2

· Nokia 1 Plus

Klasični telefoni

· Nokia 105

· Nokia 110

· Nokia 800 Tough

· Nokia 2720 Flip

Juho Sarvikas, direktor proizvoda u kompaniji HMD Global, izjavio je: „Oduvek smo težili da se Nokia telefoni izdvajaju – sa čistim, jasnim dizajnom inspirisanim našim nordijskim nasleđem. Ove nagrade odaju priznanje našem izvanrednom timu koji je zadužen za dizajn proizvoda, i koji ostaje posvećen dovođenju inovacija u oblast dizajna i materijala koje koristimo. Uzbuđeni smo što je rad našeg tima priznat od strane međunarodne zajednice dizajnera i ponosni smo na sve što su postigli tokom prethodne godine.”

Intuitivno korisničko iskustvo, u kombinaciji sa nordijskim dizajnom, predstavlja srž svakog Nokia telefona. Isti principi vrhunskog dizajna primenjuju se širom našeg portfolija, bilo da je reč o pametnim telefonima kao što su Nokia 7.2 i Nokia 4.2 ili robusnom Nokia 800 Tough telefonu.

iF DESIGN™ Awards organizuje najstarija svetska nezavisna dizajnerska organizacija iF International Forum Design GmbH. Panel sudija koji je činilo 78 nezavisnih stručnjaka za dizajn pregledalo je više od 7.000 radova iz 56 zemalja širom sveta.