Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je zvanično partnerstvo sa 25. filmom o Džejmsu Bondu, pod nazivom Nije vreme za umiranje. U filmu će se, pored drugih Nokia telefona, pojaviti i prvi 5G Nokia telefon koji će uskoro biti predstavljen.

Reklama, u kojoj se glumica Lašana Linč (Lashana Lynch) pojavljuje kao agentkinja Nomi, deo je najveće globalne marketinške kampanje kompanije HMD Global ikad i prikazuje Nokia pametne telefone kao „Jedini gedžet koji vam je potreban”. Reklamu koja je inspirisana filmom Nije vreme za umiranje režirala je Ama Asante (Amma Asante), dobitnica BAFTA nagrade.

Video od 90 sekundi koji će biti prikazan u nedelju 8. marta pruža eksluzivan pogled na Nokia pametni telefon koji tek treba da bude predstavljen. Video je sniman u prepoznatljivom londonskom okruženju u kom se vide St Paul katedrala i kula The Shard. Agentkinja Nomi koristi niz mogućnosti koje joj pruža njen novi Nokia pametni telefon, koji će uskoro biti predstavljen, kako bi uspešno završila svoju misiju.

Nokia telefoni koji se pojavljuju u filmu Nije vreme za umiranje, deo su integrisane kampanje koja će se odvijati u bioskopima, na digitalnim platformama, društvenim mrežama, kroz OOH i maloprodaju. Kampanja na globalnom nivou počinje 8. marta, na Međunarodni dan žena. Agentkinja Nomi u filmu koristi niz mogućnosti koje pruža novi portfolio Nokia pametnih telefona, uključujući i prvi 5G Nokia pametni telefon koji će biti predstavljen 19. marta, značajno pre prikazivanja filma Nije vreme za umiranje koji će u bioskopima u Velikoj Britaniji biti na repertoaru od 12. novembra 2020, i prikazuje posvećenost obezbeđivanju vrhunskog i istovremeno svima dostupnog iskustva kroz ceo portfolio.

U filmu se takođe pojavljuju i Nokia 7.2 telefon koji dolazi sa trostrukom kamerom od 48MP sa Quad Pixel tehnologijom i ZEISS optikom, kao i legendarni Nokia 3310 telefon koji je dobro poznat i omiljen među fanovima. Kroz ovo partnerstvo kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, još jednom potvrđuje svoj status globalnog provajdera Android pametnih telefona, naglašavajući svoju posvećenost bezbednosti, brzini i inovacijama, istovremeno zadovoljavajući potrebe i najzahtevnijih klijenata: MI6 agenata.

Govoreći o svom iskustvu sa kompanijom HMD Global, domom Nokia telefona, Lašana Linč je prokomentarisala: „Prvi telefon sam dobila kada sam imala 10 godina i to je bio Nokia 3210. Kada pogledam unazad to je bio moj pametni telefon za devedesete. Mogućnost promene tastera i likova tokom igranja igre Snake me je prosto oduševljavala! Sada, kada vidim koliko su se Nokia pametni telefoni razvili tokom godina, od mog detinjstva do danas, posebno sam radosna što tumačim Nomi koja pomaže ovom legendarnom brendu da predstavi svoj novi pametni telefon.”

Ama Asante je izjavila, „Oduvek su me privlačili projekti koji prikazuju jake i inteligentne žene – scenario za ovu kampanju je osmišljen tako da predstavi Nomi kao vrhunsku agentkinju koja se suprotstavlja lošim momcima i to čini sa specifičnom dozom humora.”

Juho Sarvikas, direktor za proizvode u kompaniji HMD Global, je izjavio: “Nakon najave da se prikazivanje filma pomera za 12. novembar, pred nama je sada zaista uzbudljiva godina u kojoj ćemo moći da radimo na ovom dugo očekivanom projektu. Malo koji projekat iz oblasti kulture postavlja tehnologiju u svoj fokus, kao što to čini film Nije vreme za umiranje. Posvećenost samog filma inovacijama zajedno sa neverovatnom tehnologijom koju poseduje svaki Nokia pametni telefon, što naše uređaje čini jedinim gedžetima koji su potrebni svima – pa čak i 00 agentkinji, je upravo ono zbog čega je ovo partnerstvo posebno.”

„Poverenje, bezbednost i legendarni dizajn su temelji na kojima se zasniva svaki Nokia telefon, a naše vrednosti odražavaju vrednosti filma Nije vreme za umiranje i jedinstvene 00 agentkinje Nomi. Izuzetno smo ponosni što najnoviju tehnologiju možemo učiniti dostupnom svima i radujemo se što će tome doprineti naše najnovije partnerstvo.“