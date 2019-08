Nova Galaxy Note10 serija pametnih telefona

Samo dve nedelje nakon svetske premijere u Njujorku, kompanija Samsung predstavila je Galaxy Note10 i Note10+ seriju pametnih telefona domaćoj javnosti u Beogradu.

Nova Galaxy Note10 serija, dizajnirana je da zadovolji potrebe najzahtevnijih poslovnih korisnika, kao i kreativaca, omogućavajući im da dostignu svoj maksimum u svakodnevnim izazovima. Vrhunski, nagrađivani Dynamic AMOLED displej, kamera profesionalnog ranga, poboljšana S Pen olovka, super brzo punjenje i neverovatna konektivnost uređaja garantuju korisnicima da će biti na visini zadatka, bilo da hvataju beleške na poslovnom sastanku, montiraju kreativni video ili jednostavno pretražuju internet.

„Od svog nastanka, Note serija važi za simbol vrhunskih performansi, sa uređajima koji su oduvek korisnicima nudili sve što im je potrebno da postignu svoje ciljeve, i što je još bitnije, odu korak dalje i postanu najbolja moguća verzija sebe. Galaxy Note10 i Note10+ nastavljaju ovu tradiciju predvođenja inovacija na polju pametnih telefona, pružajući korisnicima nikad ranije viđene mogućnosti, uz nove funkcije koje je Samsung implementirao u S Pen olovku, kameru profesionalnog ranga i sjajnu konektivnost sa drugim uređajima, za potpuni doživljaj i autentično Galaxy iskustvo,“ izjavio je Milan Vujović, direktor odeljenja za advertajzing i korporativnu komunikaciju, kompanije Samsung Electronics.

Galaxy Note10 i Note10+ sadrže najnapredniji spoj hardvera i softvera među današnjim pametnim telefonima, donoseći najveći i najkvalitetniji Dynamic AMOLED ekran sa HDR10+ sertifikatom i dinamičkim preslikavanjem tonova, koji čini da fotografije i video materijali budu svetliji nego na prethodnim Note uređajima i da sadrže neverovatan, širok spektar boja.

Kamera novih Galaxy Note10 uređaja korisnicima pruža priliku da snimaju video profesionalnog kvaliteta, bez potrebe da sa sobom nose bilo kakvu dodatnu opremu. Video editor omogućava montiranje snimaka uz pomoć S Pen olovke, tako da umesto da stalno klikću kako bi pregledali i editovali snimak, korisnici mogu precizno da odaberu tačan trenutak koji žele da iseku.

Softverske inovacije koje nova Galaxy Note10 serija donosi, poslovnim korisnicima daje još veći stepen kontrole nad njihovim projektima, uz povećanu produktivnost i efikasnost. Galaxy Note10 donosi moćnu inovaciju uz pomoć redizajnirane S Pen olovke. Sada, korisnici mogu da hvataju beleške i da automatski konvertuju svoj rukopis u digitalni tekst uz pomoć Samsung Notes aplikacije, kao i da ga eksportuju u čitav niz formata, uključujući Microsoft Word.

Galaxy Note10 integriše vezu sa Windows-om direktno u Quick Panel aplikaciji. Jednim klikom, korisnici mogu da se povežu sa njihovim Windows 10 računarom. Tamo mogu videti notifikacije, slati i primati poruke i pregledati fotografije bez gledanja u telefon, u skladu sa potrebama savremenih potrošača koji tragaju za neometanim i neograničenim iskustvom konektivnosti između njihovih uređaja.

Galaxy Note10 dostupnost

Galaxy Note10 biće dostupan u aura sjajnoj, aura pink i aura crnoj boji dok će Galaxy Note10+ biti dostupan u aura sjajnoj, aura beloj i aura crnoj boji od 23. avgusta, po preporučenim maloprodajnim cenama:

Galaxy Note10: 118.990,00 RSD

Galaxy Note10+ (256 GB): 136.990,00 RSD

Galaxy Note 10+ (512 GB): 149.999,00 RSD