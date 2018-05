Nova Nokia 6, Nokia 7 Plus i Nokia 1 sada dostupne i u Srbiji

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je danas da su nova Nokia 6, Nokia 7 Plus i Nokia 1 sada dostupne i na srpskom tržištu.

„Zadovoljstvo nam je što je najnoviji portfolio naših telefona sada dostupan korisnicima u Srbiji, nedugo nakon svetske premijere kada su izazvali veliko interesovanje i osvojili brojne nagrade. Nokia 7 Plus je apsolutni favorit fanova kada je reč o našim najnovijim pametnim telefonima, a nova Nokia 6 opravdava poverenje koje je stekao njen prethodnik. Uvereni smo da će fanovi Nokia telefona iz Srbije biti više nego zadovoljni našim najnovijim modelima,“ izjavio je Rosen Petkov, generalni menadžer kompanije HMD Global za područje Srbije, Bugarske, Rumunije, Moldavije, Gruzije, Mađarske i Adriatic regije.

Nova Nokia 6 i Nokia 7 Plus iz Android One porodice, pružajući korisnicima visokokvalitetno softversko iskustvo koje je omogućila kompanija Google. Zahvaljujući inovacijama kompanije Google i redovnim bezbednosnim nadogradnjama nova Nokia 6 i Nokia 7 Plus uvek ostaju ažurirane. Uz čist Android, nova Nokia 6 i Nokia 7 Plus stižu bez suvišnih izmena korisničkog interfejsa (UI) ili skrivenih procesa koji bi mogli da ih uspore ili dodatno troše bateriju, tako da korisnici mogu da uživaju u svom telefonu još duže. Ovi modeli stižu sa ograničenim brojem pre-instaliranih aplikacija, tako da poseduju još više prostora za sladištenje podataka.

Model Nokia 1 je novi korak u pristupačnosti tehnologije i objedinjuje karakteristike pametnih modela i prepoznatljivu pouzdanost Nokia telefona, ali i osvežavajuće prepoznatljiv dizajn koji je blizak fanovima širom sveta. Kako bi što širem krugu ljudi omogućio pristup tehnologiji, ovaj model dolazi sa operativnim sistemom Android Oreo™ (GO izdanje), verzijom Android operativnog sistema optimizovanom za uređaje sa 1GB RAM-a i manje.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus kombinuje inovativne karakteristike kamere i snažne performanse i omogućuje do dva dana korišćenja sa samo jednim punjenjem. Sa unapređenim Dual-Sight režimom, visoko osetljivom ZEISS optikom i Pro Camera modom, Nokia 7 Plus snima fotografije koje su jasne bez obzira na osvetljenje. Izabrana od strane kompanije Google da bude deo Android One porodice, Nokia 7 Plus nudi čisto, bezbedno i ažurirano Android iskustvo.

Blago zakrivljeno telo i tanke ivice ovog modela pružaju sjajan osećaj u ruci, a omogućavaju i odličan prijem signala. Nokia 7 Plus poseduje Full HD+ ekran formata 18:9 i dijagonale 6”, što ovaj model čini idealnim za praćenje društvenih mreža, igranje igrica i za zabavu. Sa RAM memorijom od 4GB, ovaj model je dovoljno brz za sve one koji često rade dve stvari istovremeno. Polarizovani ekran visokog kontrasta pruža izvanredno iskustvo prikazivanja čak i u uslovima izuzetno visokog osvetljenja, tako da korisnici mogu uživati u svom omiljenom sadržaju, bez obzira gde se nalazili.

Nokia 7 Plus je podržan moćnom Qualcomm® Snapdragon™ 660 mobilnom platformom koja je optimizovana i integrisana kako bi omogućila najbolje performanse ali i autonomiju baterije, čak i kada emitujete #Bothie video uživo na mrežama Facebook ili YouTube. Sa mogućnošću korišćenja i poslednjeg atoma iz moćne baterije od 3800 mAh, Nokia 7 Plus omogućuje autonomiju baterije od 2 dana.

Kombinacija inovativnog optičkog hardvera i algoritmova za fotografije pruža mogućnost pravljenja veoma realističnih fotografija. Dupli zadnji senzori sa ZEISS optikom sastoje se od ultra osetljive širokougaone glavne kamere od 12 MP sa visokim performansama u uslovima niskog, ali i visokog osvetljenja, kao i od sekundarne kamere od 13 MP koju karakteriše dvostruki optički zum, za one trenutke kada želite da približite kadar. Uz Pro Camera mod možete da pravite fotografije kao pravi profesionalac, jer ova opcija omogućava brzu i laku kontrolu nad podešavanjima kamere kao što su balans belog, fokus, ISO i ekspozicija.

Sa impresivnom prednjom kamerom od 16 MP i ZEISS optikom, Nokia 7 Plus se prilagođava uslovima slabog osvetljenja tako što povećava osetljivost osvetljenja da bi zagarantovala savršene selfije. Napredni Dual-Sight režim upotrebljava prednje i zadnje kamere uporedo kako bi zabeležio ultimativni #Bothie, koji će biti sačuvan uz neograničeni prostor na servisu Google slike. Tri mikrofona snimaju 360° Nokia prostorni zvuk koji odgovara vašim 4K snimcima, tako da sada vašu publiku možete približiti centru akcije i stvarati sadržaj vredan velikog platna.

Nokia 7 Plus je korisnicima u Srbiji dostupna u bakarno crnoj boji.

Nova Nokia 6

Nastavljajući se na uspeh svog prethodnika, novi Nokia 6 telefon sada ima moćnije performanse i bolje funkcije u još kompaktnijem i izdržljivijem telu. Podržan moćnom Qualcomm® Snapdragon™ 630 mobilnom platformom novi Nokia 6 model je 60% brži nego njegov prethodnik. Ovaj model dolazi sa unapređenim Dual-Sight režimom, ZEISS optikom, brzim punjenjem preko USB-C kabla, Nokia prostornim zvukom, kao i sa čistim, bezbednim i ažuriranim operativnim sistemom Android Oreo™. Novi Nokia 6 model je jedan od modela koji čine deo programa kompanije Google pod nazivom Andriod One.

Telo Nokia 6 telefona je jednodelno i izrađeno od čvrstog bloka aluminijuma serije 6000 obrađenog u procesu eloksiranja i poliranja koji traje 11 časova. Spoj 2.5D displeja i zaštitnog stakala Corning® Gorilla® Glass, omogućavaju da kompaktno i prefinjeno telo ovog modela bude napravljeno tako da traje. Nova Nokia 6 je dovoljno izdržljiva da podnese svakodnevno korišćenje, ali je karakterišu i visoki estetski standardi kao i završnica koja je dobijena u jedinstvenom dvotonskom procesu eloksiranja.

Nova Nokia 6 donosi brze performanse uz odličnu bateriju koja traje ceo dan. Sa baterijom od 3000mAh, brzim punjenjem preko USB-C kabla, sada možete napuniti 50% baterije svog telefona za samo pola sata.

Zadnja kamera od 16MP sa ZEISS optikom i dvostrukim blicem, kao i selfi kamera od 8MP omogućavaju vam da zabeležite sve detalje svakog momenta. Kao što svaka priča ima dve strane, nova Nokia 6 predstavlja unapređeni Dual-Sight režim. Aktiviranjem prednje i zadnje kamere u isto vreme, Dual-Sight režim vam pruža mogućnost da kreirate svoj #Bothie i čak da ga emitujete uživo na društvenim mrežama.

Ovaj model pruža mogućnost otključavanja uređaja putem prepoznavanja lica i to u trenutku.

Nova Nokia 6 je korisnicima u Srbiji dostupna u sledećim kombinacijama boja: crna/bakarna i bela/boja gvozdja.

Nokia 1

Nokia 1 nudi kompletno iskustvo Nokia pametnih telefona dostupno svakome. Po pristupačnoj ceni, ovaj model dolazi sa operativnim sistemom Android Oreo™ (GO izdanje), verzijom Android operativnog sistema optimizovanom za uređaje sa 1GB RAM-a i manje. Nokia 1 je dizajniran tako da bude jednostavan za upotrebu, a uz pristup Google Play™ Store prodavnici imaćete pristup svojim omiljenim aplikacijama kao što su WhatsApp, Facebook, Instagram, mobilnom bankarstvu, kao i aplikacijama koje su optimizovane za operativni sitem Android Oreo™ (Go izdanje).

Uz Xpress-on maske koje dolaze u nekoliko živahnih boja vaš Nokia 1 telefon može izgledati potpuno drugačije, a lakim postavljanjem i skidanjem ovih maskica možete u potpunosti promeniti svoj stil. Svaka maska je izrađena sa istom preciznošću, pažnjom i visokom nivou detalja kao i originalna maska telefona. Maska ovog telefona izrađena je od dve nijanse polikarbonata u boji, pa je sa svojim izdržljivim dizajnom potpuno spremna na svakodnevne izazove.

Nokia 1 je korisnicima u Srbiji dostupna u jarko crvenoj i tamno plavoj boji.