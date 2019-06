Nova pametna klupa sa brzim internetom instalirana u Novom Sadu

Novi Sad, Omladinska prestonica Evrope i Evropska prestonica kulture 2021. godine, od Telekoma Srbija dobila je na poklon „Strawberry pametnu klupu“, koju će građani moći da koriste za punjenje mobilnih uređaja i povezivanje na brzi, optički internet. Pored toga što je solarni punjač, „Pametna klupa“ će Novosađanima i posetiocima grada pružati i informacije o kvalitetu vazduha i nivou buke u okruženju, kao i o temperaturi i vazdušnom pritisku.

Omladinska prestonica Evrope dobila je moderni urbani mobilijar koji su osmislili i kreirali upravo mladi ljudi iz Srbije, stručnjaci iz kompanije „Strawberry energy“. Njima je uspelo da ovo rešenje za pametne gradove, razvijeno u našoj zemlji, populariše u celom svetu. Za svoju pametnu klupu, „Strawberry energy“ dobio je brojne međunarodne nagrade za inovativnost i doprinos razvijanju rešenja u oblasti obnovljivih izvora energije. Njihova pametna klupe i druga rešenja za urbani mobilijar prisutna su danas u 23 zemlje.

Telekom Srbija sa mladim stručnjacima iz te kompanije sarađuje još od 2011, kada su bili perspektivni startap koji je odlučio da razvija pametna rešenja za globalno tržište. Projekat postavljanja „Pametne klupe“ na Trgu republike u Novom Sadu, realizovan je u okviru programa „Pokrećemo pokretače“ kojim Telekom Srbija nastoji da osnaži mlade ljude da u svom okruženju pokreću pozitivne promene. Među mladim ljudima koje je Telekom Srbija prepoznao kao pokretače su upravo i stručnjaci iz kompanije „Strawberry energy“.