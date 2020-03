Nove opcije na telefonima Galaxy S10 i Note10 zahvaljujući nadogradnji softvera

Kompanija Samsung Electronics je najavila da kroz softversko ažuriranje koje započinje ovog meseca, inovativne opcije dostupne na Galaxy S20 flegšip seriji donosi i na uređaje Galaxy S10 i Note10. Korisnici će moći da snimaju sadržaj uz pomoć najnovije Galaxy tehnologije kamere, uključujući i popularni Single Take režim. Dodatno, imaće pristup nizu softverskih unapređenja koja će Galaxy iskustvo pretvoriti u pravo uživanje.

Unapređeno foto i video iskustvo

Softversko ažuriranje preneće odabrane mogućnosti S20 serije za kreiranje foto i video sadržaja na Galaxy S10 i Note10. Uz Single Take režim, korisnici će moći u potpunosti da uživaju u trenutku, fokusirani na sadržaj koji snimaju uz pomoć integrisane tehnologije na bazi veštačke inteligencije. Ovaj režim koristi sistem kamere i veštačke inteligencije kako bi snimio niz fotografija i video sekvenci odjednom, predlažući najbolji kadar.

Uz poboljšani Night Mode na Galaxy S10 i Night Hyperlapse opciju na Galaxy S10 i Note10 serijama korisnici će moći da snime odlične fotografije i video snimke, čak i pri slabom osvetljenju.

Kada završe snimanje Custom Filter opcija omogućiće korisnicima da naprave sopstveni filter sa bojama i stilovima koji im se najviše dopadaju, kao i da preuzmu postojeći filter sa druge fotografije i primene ga na snimcima. Ova opcija kreira novi filter koji naknadno može da se koristi u svakoj prilici.

Strastvenim snimateljima Pro Video daje još veću kontrolu prilikom pravljenja video sadržaja, omogućavajući podešavanja osetljivosti sočiva, izloženosti senzora prilikom snimanja, kao i količine svetlosti koju kamera koristi. Takođe, daje im mogućnost da tokom snimanja pređu sa prednje na zadnju kameru, ili obrnuto.

Inteligentna galerija

Ažuriranje donosi i niz opcija za lakše organizovanje sadržaja u okviru galerije. Kada je opcija Clean View uključena, pomoću veštačke inteligencije u galeriji se slične fotografije istog sadržaja automatski grupišu zajedno. Korisnici sa lakoćom mogu da pregledaju slične fotografije i da izaberu naslovnu sličicu svake grupe. Kada gledaju fotografiju u galeriji, mogu zumirati, odabrati željene dimenzije i pritisnuti Quick Crop u gornjem levom uglu, kako bi sliku sveli na veličinu koju žele.

Jednostavne mogućnosti za deljenje sadržaja

Korisnici sada mogu međusobno da dele više sadržaja, na jednostavniji i lakši način. Uz aplikaciju Quick Share mogu videti ko se od njihovih kontakata nalazi u blizini i podeliti fotografije, video sadržaj ili velike fajlove sa više ljudi odjednom. Uz Music Share korisnici mogu produžiti uparenu Bluetooth konekciju sa prijateljem, tako da više nema potrebe da isključuju Bluetooth kako bi pustili muziku na zvučniku ili u automobilu.