Novi EXIT 2019 stikeri za Viber

U susret svom, po mnogima i najjačem izdanju dosad, EXIT ove godine poklanja svojim obožavaocima nove besplatne Viber stikere i članstvo u Viber Zajednici! Svrstavši EXIT među pet najpopularnijih brendova na Viberu posle uspeha i popularnosti koje su postigla tri prethodna paketa, više od milijardu aktivnih korisnika ove globalno omiljene aplikacije će od sada moći besplatno da preuzmu 27 novih festivalskih stikera!

Novi stikeri oslikavaju ovogodišnju temu festivala – EXIT Tribe – uz očekivanje da premaše popularnost svih prethodnih. Dosadašnja tri stiker paketa preuzeta su od strane ukupno 3,5 miliona korisnika iz više od 170 zemalja sveta, zahvaljujući čemu su EXIT stiker paketi u samom vrhu najpopularnijih i najčešće deljenih na Viberu.

Prethodne EXIT Viber stikere najviše su razmenjivali poklonici festivala sa Balkana, a zatim iz Rusije, Velike Britanije, Nemačke i mnoštva drugih zemalja; zabeleženo je da su preuzimani i u tako egzotičnim ostrvrskim zemljama kao što su Sao Tome i Principe i Fidži.

Preuzimanjem besplatnog Viber stiker paketa, pripadnici EXIT “Plemena” automatski postaju članovi festivalske Zajednice na Viberu, autentične “supergrupe” za sve njegove angažovane i strastvene obožavaoce. Već prepoznata po svojoj atraktivnosti i popularnosti, nedavno pokrenuta EXIT-ova Viber Zajednica postala je najbrojnija na Balkanu i jedna od vodećih na svetu. Njenih 630 hiljada članova putem Zajednice primaju i razmenjuju najvažnije informacije i novosti o izvođačima, programu i festivalskim događajima – ujedno deleći doživljaje, emocije i posvećenost njihovom omiljenom festivalu.