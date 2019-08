Novi LG telefoni iz K serije

LG Electronics (LG) će predstaviti nove K50S i K40S smart telefone na sajmu IFA 2019 u Berlinu, kako bi dopunio svoju konkurentnu liniju smart telefona po pristupačnijim cenama. Ovi unapređeni modeli K serije opremljeni su poboljšanim kamerama, boljim displejima i većim baterijama, pored ostalih poboljšanja, čime pružaju ekskluzivniji multimedijalni doživljaj po povoljnijoj ceni.

Poput vodećih serija G i V kompanije LG, LG K50S ima tri kamere na zadnjoj strani: 13MP sa PDAF, 5MP sa super širokim uglom i objektiv od 2MP sa senzorom dubine. Senzor dubine daje jasniju podelu između subjekta i pozadine pri slikanju portreta, čime se postiže realističnija dubina polja. LG K40S poseduje dve kamere na zadnjoj strani: objektiv od 13MP sa PDAF i od 5MP sa super širokim uglom. Kao prvi uređaji K serije koji pružaju super široki ugao, oba smart telefona savršena su za pravljenje fotografija velikih grupa i uranjajućih pejzaža. Uz 13 miliona piksela realizovanih kako kamerama na prednjoj tako i na zadnjoj strani, scene i subjekti koji se slikaju modelom LG K50S ili LG K40S izgledaju kao da su fantastično isečeni ili zumirani.

Ovi telefoni koji su dostupni po atraktivnim cenama osmišljeni su tako da obezbede izuzetan doživljaj gejminga i konzumacije sadržaja, uz displeje koji su uobičajenija pojava kod premijum telefona. Model K50S poseduje ogroman FullVision displej od 6,5 inča, dok model K40S pruža HD+ ekran slične veličine od 6,1 inča. Sa minimalnim ivicama koje prekida samo atraktivan i neupadljiv otvor za kameru na prednjoj strani, oba uređaja odlikuju suptilan i savremeni stajling, kao i bolje uranjajuće korisničko iskustvo. A pošto u odličnim sadržajima zaista može da se uživa samo uz odličan zvuk, oba telefona pružaju realističan i dinamičan audio sa DTS:X 3D okružujućim zvukom.

Unapređene karakteristike najnovijih K modela kompanije LG oslanjaju se na solidne osnove koje imaju svi LG pametni telefoni. Stvoreni da ispunjavaju zahteve svakodnevne upotrebe, modeli K50S i K40S će poštovati vojni standard SAD-a MIL-STD-810G po pitanju dugotrajnosti i opremljeni su optimizovanim baterijama koje obezbeđuju dugo uživanje u multimedijalnim sadržajima između punjenja. A korisni Google Asistent dostupan je samo jednim pritiskom na dugme.

„Ovi novi uređaji K serije pružaju optimizovan multimedijalni doživljaj koji je konkurentan u odnosu na najbolje pametne telefone u tom opsegu cena”, izjavio je Moris Li, viši potpredsednik kompanije LG Electronics Mobile Communications. „Sa unapređenim ekranima i svestranijim kamerama, modeli K50S i K40S predstavljaju izuzetnu vrednost koja pokazuje posvećenost kompanije LG stavljanju potreba potrošača na prvo mesto”.

Nova K serija biće dostupna u Evropi, Latinskoj Americi i Aziji od ovog oktobra u dve autentične boje – New Aurora Black i New Moroccan Blue. Posetioci sajma IFA 2019 pozivaju se da svrate do štanda kompanije LG u Hali 18 sajma Messe Berlin kako bi prvi videli nove smart telefone K serije. Pratite aktivnosti kompanije LG u vezi sa sajmom IFA na društvenim medijima putem heštega #LGIFA2019.

Ključne specifikacije:

LG K50S

Čipset: 2.0 GHz Octa-Core

Displej: 19.5:9 HD+ FullVision displej od 6,5 inča

Memorija: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (do 2TB)

Kamera:

Zadnja: 13MP sa PDAF / 2MP sa senzorom dubine / 5MP sa super širokim uglom

Prednja: 13MP

Baterija: 4.000mAh

Operativni sistem: Android 9.0 Pie

Veličina: 165,8 x 77,5 x 8,2mm

Mreža: LTE / 3G / 2G

Boja: New Aurora Black i New Moroccan Blue

Ostale: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / usklađenost sa standardom MIL-STD 810G / senzor otiska prsta / dugme za Google Asistenta

LG K40S

Čipset: 2.0 GHz Octa-Core

Displej: 19.5:9 HD+ FullVision displej od 6,1 inča

Memorija: 2GB, 3GB RAM* / 32GB ROM / microSD (do 2TB)

Kamera:

Zadnja: 13MP sa PDAF / 5MP sa super širokim uglom

Prednja: 13MP standardna

Baterija: 3.500mAh

Operativni sistem: Android 9.0 Pie

Veličina: 156,3 x 73,9 x 8,6mm

Mreža: LTE / 3G / 2G

Boja: New Aurora Black i New Moroccan Blue

Ostale: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / usklađenost sa standardom MIL-STD 810G / senzor otiska prsta / dugme za Google Asistenta