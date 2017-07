Novi Nokia 105 i Nokia 130

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, danas je predstavila nova izdanja Nokia 105 i Nokia 130 telefona. Oba modela imaju osvežen ergonomski dizajn, odlične karakteristike, a karakterišu ih pouzdanost i trajnost.

Ovi telefoni imaju ekran dijagonale 1.8 inča u boji, LED lampu, elegantni dizajn i dostupni su u tri boje.

Očekuje se da će prodaja ovih modela u Srbiji otpočeti tokom jula.

Sa više od 1.3 milijarde korisnika feature telefona širom sveta, posebno na tržištima Azije i Afrike, pouzdanost i odlična vrednost koje nude modeli Nokia 105 i Nokia 130 omogućavaju da još veći broj korisnika širom sveta ostane povezan.

Nokia 105: dizajniran za svakodnevne potrebe korisnika

Sa preko 200 miliona prodatih Nokia 105 telefona širom sveta, ovaj nagrađivani model sada odlikuje novi dizajn, izvanredno trajanje baterije, bolja upotrebljivost, veći ekran i novo taktilno polje sa tastaturom. Novi izgled Nokia 105 telefona inspirisan je dizajnom ranijih modela i zahvaljujući lepom i prirodnom obliku odgovara ruci.

Sa polikarbonskim kućištem koje štiti od udaraca i padova, posebno je pogodan za svakodnevnu upotrebu. Nokia 105 pruža kvalitet, pouzdanost i dizajn koji se i očekuje od Nokia telefona.

Nova tastatura sastoji se od odvojenih polja koja omogućavaju lakše rukovanje telefonom, dok ekran dijagonale 1.8 inča pruža bolju preglednost tokom igranja vaše omiljene igrice, kao što je preinstalirana Snake Xenzia igrica. Uz ovaj model dolaze još dve predinstalirane “isprobaj i kupi” (try and buy games) igre – Doodle Jump i Crossy Road.

Nokia 105 vam omogućava i do 15 sati razgovora, a u fazi mirovanja ovaj model može da izdrži i do mesec dana uz samo jedno punjenje. Uz dovoljno prostora za skladištenje do 500 tekstualnih poruka i do 2.000 kontakata, uvek ćete biti u mogućnosti da ostanete povezani sa drugima.

Nokia 105 je dostupna u dual i singl SIM varijanti, sadrži FM radio i puni se uz pomoć standardnog Micro USB kabla (USB 2.0).