Novi Samsung Galaxy A9 sa čak 4 zadnje kamere

Samsung Galaxy A9, napravljen za one koji vole da istražuju i uhvate svaki trenutak, prvi put na svetu predstavlja četvorostruku zadnju kameru. Novi pametni telefon kompanije Samsung dolazi sa nizom inovativnih funkcija. Uređaj će biti dostupan u Srbiji u drugoj polovini novembra.

Galaxy A9 osmišljen je za one koji znaju šta hoće i ne ustručavaju se da se oko toga i potrude. Bez obzira na to da li je reč o snimanju avanturističkog selfija ili ultimativnog panoramskog snimka, Galaxy A9 je savršen partner za beleženje i deljenje svakodnevnih avantura.

“Mi zaista razumemo potrebu za stvarnim inovacijama u dinamičnom svetu koji pokreće vizuelna komunikacija,” rekao je DJ Koh, predsednik i generalni direktor Divizije za IT i mobilne komunikacije kompanije Samsung Electronics. “Nadograđujući našu tradiciju u oblasti razvoja kamera za mobilne telefone, predstavljamo sledeću generaciju tehnologije u okviru cele Galaxy serije uređaja. Želimo da što većem broju korisnika omogućimo vrhunske inovacije. Drago nam je što to obećanje možemo da ispunimo, i što prvi put predstavljamo vodeću tehnologiju kamera za telefone na uređaju Galaxy A9”.

U svetu u kome su svi stalno povezani i u kome se momenti i sećanja, od onih svakodnevnih do onih koji se dešavaju samo jednom u životu, beleže i dele u trenutku, pametni telefon je korisnicima postao mnogo više od prostog telefona. Zato je Galaxy A9 pun Samsungovih najboljih inovacija u oblasti kamera, kako bi omogućio svim korisnicima da postignu više i svaki dan otkriju neke nove mogućnosti.

Inovativna zadnja kamera sa četiri objektiva omogućava korisniku da bez napora snimi dinamične fotografije.

Dvostruko optičko uveličanje donosi detaljne snimke u gro planu, čak i iz daleka.

Ultra širokim objektivom moguće je praviti profesionalne fotografije uz opciju za optimizaciju scene . Pomoću funkcije veštačke inteligencije koja omogućava prepoznavanje scena, kamera je pametnija i u stanju da identifikuje ono što korisnik snima i shodno tome prilagodi podešavanja obezbeđujući istog trenutka najbolju moguću fotografiju.

Sa dubinskim objektivom moguće je ručno podešavanje dubine polja fotografije i izoštravanje predmeta fotografije za neverovatne slike koje izgledaju kao da ih je slikao profesionalac.

Sa glavnim objektivom od 24 MP fotografije su jasne i živopisne, kako pri uslovima jake svetlosti tako i pri niskoj osvetljenosti, u bilo koje doba dana.

Pouzdana baterija od 3.800mAh[1] donosi život bez ograničenja i uživanje u dugotrajnim performansama Galaxy A9. Korisnik može bez ograničenja da zabeleži sve što želi, da čuva više, a briše manje sa memorijom Galaxy A9 uređaja od 128 GB i mogućnošću proširenja do 512 GB.

Dizajnirane da pojednostave život, funkcije Galaxy A9 kao što su Bixby, Samsung Pay i Samsung Health omogućavaju korisniku da iskoristi mnoge dobrobiti koje Galaxy A9 nudi a koje se odnose na mogućnost istovremenog obavljanja više različitih zadataka, uključujući i aplikaciju App Pair.

Nastavljajući Samsungovu tradiciju prvoklasnog dizajna, Galaxy A9 je dostupan u tri jedinstvene boje: crna, plava i ružičasta, sa elegantnim ergonomskim dizajnom koji savršeno staje u jednu ruku i 3D zakrivljenom staklenom zadnjom maskom za vrhunski kvalitet i udobnost.

Samsung Galaxy A9 specifikacije proizvoda:

Galaxy A9 Ekran 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080×2220 *Ekran se meri dijagonalno, kao pun pravougaonik bez uzimanja u obzir zakrivljenih ivica Kamera Zadnja: četvorostruka kamera – Glavna kamera: 24MP AF, F1.7 – Telefoto kamera: 2X optičko uveličanje, 10MP AF, F2.4 – Ultra široki objektiv: 120°, 8MP, F2.4 – Dubinska: 5MP, F2.2 Prednja: 24MP, F2.0 Telo uređaja 162,5 x 77 x 7,8 mm, 183g AP Osmojezgarni Octa Core (2,2GHz Quad + 1,8GHz Quad) Memorija[5] 6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (do 512GB) 8GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (do 512GB)* *Može da se razlikuje od tržišta do tržišta i među različitim operaterima *Memorija dostupna korisniku manja je od ukupne memorije, zbog čuvanja operativnog sistema i softvera koji pokreće funkcionalnosti uređaja. Stvarna korisnička memorija zavisiće od operatera i može da se promeni nakon ažuriranja softvera.