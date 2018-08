Novi Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 novi je Android 2-u-1 tablet, dizajniran tako da doprinosi boljoj produktivnost u bilo kojoj situaciji, bez obzira na to da li ste u kancelariji, kod kuće ili u pokretu.

Ovaj tablet donosi iskustvo korišćenja koje vam omogućava da radite pametnije, bez napora, obezbeđujući vrhunsku produktivnost i mobilne funkcije pomoću kojih možete da radite na najvišem operativnom nivou.

U kombinaciji sa prefinjenim modernim dizajnom ekrana sa unapređenim funkcijama i četiri zvučnika koji omogućavaju uživanje u zabavnim sadržajima, Samsung Galaxy Tab S4 je savršen uređaj za sve one kojima je potreban prenosiv uređaj poput tableta i sposoban poput PC računara.

“U Samsungu verujemo da inovacije obogaćuju naše živote”, izjavio je DJ Koh, predsednik i generalni direktor Divizije za IT i mobilne komunikacije kompanije Samsung Electronics. “Od samog početka fokus nam je na proizvodima koji potrošačima pomažu da urade više, kroz unapređene performanse i poboljšanu prenosivost, dok istovremeno savršeno funkcionišu unutar svog ekosistema povezanih uređaja. Uzbuđeni smo što možemo da predstavimo Galaxy Tab S4 sa svim karakteristikama koje će korisnicima omogućiti maksimalno uživanje i zabavu”.

Produktivnost uz Samsung DeX i S Pen

Kroz Galaxy Tab S4, Samsung prvi put donosi DeX na tabletu. Samsung DeX na uređaju Galaxy Tab S4 transformiše korisnički interfejs tako da možete da radite više stvari istovremeno – kao što biste to činili na računaru, bez potrebe za dodatnom opremom. Sa Samsung DeX-om, možete da otvorite više aplikacija koje su nalik onima za PC – uključujući i aplikacije za Android i Microsoft Office – direktno na svom Galaxy Tab S4.

Istovremeno, imate mogućnost da podešavate dimenzije prozora, da sadržaj prevlačite i puštate (drag&drop) između različitih aplikacija i da koristite prečice i komande na tastaturi. Uz uređaj Galaxy Tab S4, Samsung DeX je sada kompatibilan sa HDMI adapterima, što znači da tablet sada može da se koristi kao potpuno funkcionalan drugi ekran. Sada je lakše raditi na više zadataka istovremeno, sarađivati na izradi dokumenata sa kolegama i unositi izmene u dokumente u stvarnom vremenu.

Galaxy Tab S4 takođe dolazi sa unapređenom S Pen olovkom koja je uključena u fabričko pakovanje. Prvi put predstavljena sa pametnim telefonom Galaxy Note, Samsungova S Pen olovka leži u ruci isto kao tradicionalna olovka i donosi prirodniji osećaj pri pisanju i crtanju. 1 Uz produktivnost, S Pen je odlična alatka za kreativno izražavanje. Korisnici mogu da skiciraju, prave beleške, kreću se kroz menije, prevode, organizuju svoje beleške u Samsung Notes, kao i da šalju personalizovane poruke preko aplikacije Samsung Live Message.

Uz Samsungovu bezbednosnu funkciju Samsung Knox, čiji standard odgovara standardima bezbednosnih službi, a koja je ugrađena u svaki element, od samog čipa nadalje, preduzeća mogu da obezbede zaštitu svojih poverljivih informacija na više nivoa ovog uređaja, te da korisnički interfejs za zaposlene u potpunosti prilagode potrebama svog poslovanja. Poslovni korisnici mogu dalje da unaprede svoje iskustvo rada na ovom računaru kao na PC računaru pomoću tastature u obliku futrole (Book Cover Keyboard) koja se prodaje odvojeno, a koja je unapređena tako da sada donosi unapređeno iskustvo neometanog kucanja. Rad u pokretu sada je još lakši sa laganim Tab S4 uređajem i njegovom baterijom od 7.300 mAh koja se brzo puni a donosi i do 16 časova reprodukcije video materijala.

Ekran za svaki posao – ili razonodu

Uz Galaxy Tab S4, korisnici mogu još više da se užive u zabavne sadržaje koje mogu da ponesu svuda sa sobom. Galaxy Tab S4 ima Super AMOLED (sAMOLED) ekran od 10,5 inča koji se odlikuje odnosom od 16:10, rezolucijom od 2560×1600 i gustinom prikaza ekrana od 287 tačaka po kvadratnom inču, što donosi živopisne, realistične slike sa jasnim detaljima. Zajedno sa četiri zvučnika sa AKG tjunovanjem i podrškom za Dolby Atmos Surround, Galaxy Tab S4 vas stavlja u samu žižu akcije i omogućava vam da se u potpunosti uživite u film koji gledate.

Unapređeno povezivanje vam olakšava život

Galaxy Tab S4 sadrži nove i poboljšane mogućnosti dizajnirane za upravljanje svim povezanim uređajima, bez ometanja vašeg načina života. Samsung Flow omogućava korisnicima da lako upravljaju svim svojim uređajima tako što ih povezuje i automatski prenosi aktivnosti, zadatke i obaveštenja. SmartThings na Galaxy Tab S4 uređaju olakšava praćenje i kontrolu pametnog doma i drugih uređaja povezanih na internet stvari (IoT), direktno sa tableta.

Upravljanje i koordinacija dnevnim obavezama sada je lakša uz Galaxy Tab S4 – uključite svetla pomoću aplikacije SmartThings, proverite kakvo je vreme i šta vam je na rasporedu u kalendaru pomoću aplikacije Daily Board, dok ujutru odgovarate na najvažniju elektronsku poštu pomoću aplikacije Samsung Flow.

Samsung Galaxy Tab S4 Specifikacije

Ekran 10.5” WQXGA (2560×1600) sAMOLED Čipset Qualcomm® Snapdragon™ 835 Octa Core (2,35GHz + 1,9GHz) Podrška za LTE LTE Cat.16 CA Memorija 4GB + 64GB / 256GB, microSD do 400GB Kamera 13MP AF + 8.0MP, blic Portovi USB3.1 (tip C), POGO Senzori Akcelerometar, kompas, žiroskop, RGB, skener očne dužice, Halov senzor Bežično povezivanje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE: 4X4 MIMO / Wi-Fi: MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth® 5.0 GPS GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO Dimenzije, težina 249,3 x 164,3 x 7,1mm 482g (Wi-Fi) / 483g (LTE) Kapacitet baterije 7,300mAh, brzo punjenje OS/Upgrade Android 8.1 Video Snimanje: UHD 4K (3840×2160) @ 30fps Reprodukcija: UHD 4K (3840×2160) @ 60fps