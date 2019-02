Novi Sony Xperia 10 i 10 Plus donose ekran u razmeri 21:9 u super srednju kategoriju

Sony je danas objavio lansiranje Xperia 10 i Xperia 10 Plus uređaja koji donose 21:9 doživljaj u super srednjoj kategoriji.

„Naša linija uređaja iz super srednje kategorije predstavlja vrhunske Sony inovacije, čineći ih široko dostupnima,“ rekao je Mitsuya Kishida, predsednik Sony Mobile Communications. „Naš novi ekran u razmeri 21:9 nudi zabavu od ivice do ivice u tankom i elegantnom dizajnu telefona koji savršeno pristaje u ruci.“

Široki Full HD+ ekran u razmeri 21:9 za zabavu i produktivnost

Xperia 10 i 10 Plus imaju tanak beskonačan dizajn sa širokim Full HD+ ekranom u razmeri 21:9, idealnim i za zabavu i za produktivnost. Sonyjev 21:9 korisnički interfejs sa više prozora, zajedno sa 6-inčnim ekranom na uređaju Xperia 10 i 6,5-inčnim ekranom na Xperia 10 Plus ekranu, omogućava da se istovremeno koriste dve aplikacije, a da se za oba prozora zadrži veličina pogodna za gledanje oba sadržaja. Na primer, možete gledati svoje omiljene video zapise dok šaljete poruke, a da se pritom ne morate prebacivati iz jedne u drugu aplikaciju. Pokretanje dve aplikacije istovremeno nikad nije bilo tako jednostavno.

Na početnom ekranu dugo pritisnite ikonu aplikacije koju želite prikazati na ekranu istovremeno sa drugom aplikacijom, ili pokrenite Side sense koji je od sada dostupan i u super srednjoj kategoriji, a omogućiće vam da odaberete obe aplikacije koje želite da prikažete na 21:9 ekranu u više prozora*.

Zahvaljujući tankom dizajnu uređaja Xperia 10 i Xperia 10 Plus, savršeno leže u ruci i jednostavni su za držanje i korišćenje. Oba modela – Xperia 10 i 10 Plus su zaštićeni sa Corning® Gorilla® Glass 5 staklom koje im daje čvrstoću i izdržljivost, dok prelepa metalik završna obrada naglašava njihov elegantan oblik.

Budite kreativni sa dvostrukom kamerom, Bokeh efektom i 21:9 video snimanjem i fotografisanjem na Xperia 10 i Xperia 10 Plus uređajima

Xperia 10 i 10 Plus pametni telefoni omogućavaju snimanje u razmeri 21:9, u 4K što vam omogućava snimanje videa, kao što to rade profesionalci. Ova razmera vam u više aspekata (multi-aspect ratio) omogućava da odaberete idealne dimenzije – na primer, odaberite 21:9 da bi se sadržaj prikazao preko celog ekrana ili 1:1 za savršen Instagram post.

Dvostruke kamere na Xperia 10 (13 MP + 5 MP) i Xperia 10 Plus uređaju (12 MP + 8 MP) omogućavaju vam da snimite fotografije visokog kvaliteta sa umetničkim Bokeh efektom koji ističe subjekat na fotografiji u odnosu na pozadinu koja nije u fokusu. Ekskluzivno na Xperia 10 Plus 2X optički zum** vam omogućava da se još više približite akciji.

Kako bi podstakli vašu kreativnost, i glavne i prednje kamere na Xperia 10 i 10 Plus modelima imaju SteadyShot™ opciju za snimanje oštrih video zapisa bez mutnih kadrova čak i kada ste u pokretu.

Prepustite se zvuku kakav je izvođač kreirao uz High-Resolution Audio

I Xperia 10 i 10 Plus modeli imaju naprednu audio tehnologiju – Sony High-Resolution Audio sa LDAC™ tehnologijom – uz koje možete slušati muziku u najčistijem formatu čak i kada je slušate bežično.

Uz to, Sony Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HX™) automatski poboljšava vaše kompresovane snimke i dovodi ih do približno high-resolution kvaliteta zvuka. Na taj način daje novi život vašim pesmama vraćajući suptilne nijanse originalnih snimaka uz simulaciju zvuka koji se izvodi uživo.

Xperia 10 koristi Qualcomm® Snapdragon™ 630 Mobile Platform koji je dizajniran da omogući fantastičnu grafiku i napredna multimedijska iskustva, ali i dugo trajanje baterije uz 2870 mAh bateriju. Dostupan je u plavoj, crnoj, srebrnoj i ružičastoj boji. Xperia 10 Plus ima Qualcomm® Snapdragon™ 636 Mobile Platform koji donosi impresivne performanse, vrhunski kvalitet slike i dugo trajanje baterije uz 3000 mAh bateriju. Dostupan je u plavoj, crnoj, srebrnoj i zlatnoj boji. I Xperia 10 i 10 Plus stižu s Androidom™**** 9.0 Pie na odabrana tržišta u drugoj polovini Marta*****, a dostupni su u dve verzije, Single SIM i Dual SIM*****.