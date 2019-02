Novi Sony Xperia L3 sa dvostrukom kamerom od 13 MP i 2 MP

Sony je danas najavio lansiranje Xperia L3 i u svoj portfolio pametnih uređaja fokusiranih na zabavu dodao novi, osnovni model.

„Xperia L3 dodatno unapređuje ponudu onoga što naši korisnici žele, pružajući im celodnevnu zabavu. L3 ima 18:9 ekran i dugotrajnu bateriju koja će sa lakoćom izdržati ceo dan korišćenje uređaja, pa tako naši korisnici mogu raditi još više stvari koje vole,“ rekao je Tatsuya Tsuzuki, voditelj planiranja proizvoda u Sony Mobile kompaniji.

Gledajte više sadržaja na 5,7-inčnom HD+ 18:9 ekranu Xperia L3

Xperia L3 ima elegantan ekran u razmeri 18:9 koji sjajno izgleda u vašoj ruci.

Izdržljivi 5,7-inčni HD+ ekran vam omogućava da vidite jasne detalje uz neograničenu zabavu. L3 ima prelepu završnu obradu visokog sjaja, a pored toga stvoren je i da traje jer ga Corning® Gorilla® Glass 5 staklo dodatno štiti od slučajnih oštećenja.

Postanite profesionalac uz 13 MP i 2 MP dvostruku kameru

Xperia L3 je prvi proizvod u L seriji koji ima dvostruku kameru, 13 MP i 2 MP, gde možete praviti kreativne fotografije visokog kvaliteta sa prekrasnim Bokeh efektom.

Xperia L3 ima i 8 MP prednju kameru koja je idealna pravljenje selfie fotografija jer Portret selfie način rada uključuje niz efekata za ulepšavanje, kao što su Soft skin, Skin brightness, Sharp face i Bokeh efekt koji defokusira pozadinu dajući vašoj selfie fotografiji wow faktor. L3 takođe ima i prednje svetlo koje vam omogućava da napravite savršen selfie čak i u uslovima lošeg osvetljenja.

Baterija velikog kapaciteta od 3,300 mAh, koju pokreće MediaTek Helio P22 (MT6762) procesor, lako će izdržati ceo dan prepun obaveza, što vam omogućava da još duže i više radite sve ono što volite.

Sony Xperia prilagođeno punjenje (Adaptive Charging) nadzire vaš telefon tokom punjenja i tako osigurava da baterija ne bude preopterećena, što joj osigurava duži vek trajanja. L3 je takođe kompatibilan sa USB Power Delivery punjenjem, što znači da možete puniti svoj telefon samo nekoliko minuta, a dobiti za uzvrat sate korišćenja uređaja.