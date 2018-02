Novo Samsung ISOCELL Dual softversko rešenje za dvostruke kamere

Kompanija Samsung Electronics predstavila je rešenje za dvostruku kameru sa ISOCELL Dual senzorima slike i softverom za dve popularne karakteristike – refokusiranje (bokeh) i snimanje pri slabom osvetljenju (LLS). Iako su te karakteristike dvostruke kamere važile isključivo za vrhunske pametne telefone, Samsung ISOCELL Dual senzori i njihova biblioteka vlasničkih softverskih algoritama omogućavaju primenu ovih karakteristika u mobilnim uređajima nižeg cenovnog ranga.

„Dvostruke kamere daju nova iskustva snimanja na mobilnim uređajima“, izjavio je Ben K. Hur, potpredsednik marketinškog sektora System LSI u kompaniji Samsung Electronics. „Samsungovo sveobuhvatno rešenje za ISOCELL Dual je tu da olaka razvojni proces samog proizvoda naših korisnika, omogućavajući tako uslugu potpuno optimizovanih karakteristika dvostruke kamere širem krugu naših korisnika“.

Pametni telefoni sa dvostrukom kamerom imaju dva senzora slike za snimanje različitih informacija o svetlosti, dodajući nove karakteristike kao što su refokusiranje i LLS. Uz ove prednosti, dvostruke kamere su rastući trend na premium mobilnim uređajima. Međutim, integrisanje dvostrukih kamera može biti težak proces za proizvođače originalne opreme (OEM) jer zahteva dugotrajnu optimizaciju između OEM-a i različitih proizvođača koji razvijaju senzore i algoritamski softver. Samsungovo rešenje dvostruke kamere pojednostaviće taj proces i omogućiće mobilnim uređajima srednje i osnovne kategorije da iskoriste određene karakteristike kamere koje su uglavnom dostupne na premium uređajima opremljenim dodatnim procesorom signala slike.

Da bi ubrzao razvoj i smanjio optimizacijske poteškoće sa dvostrukim kamerama na pametnim telefonima, Samsung je prvi u industriji koji trenutno nudi sveobuhvatno rešenje dvostruke kamere, sa oba ISOCELL Dual harverska senzora i algoritamski softver s optimizovanim senzorom. Samsung povezuje svoj algoritam za refokusiranje sa 13 megapikselnim (Mp) i 5Mp setom senzora slike i svoj LLS algoritam sa setom od dva senzora od 8Mp, kako bi pojednostavio primenu kod OEM-a.