Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. je objavila početak zvanične prodajetri nova flegšip telefona izGalaxy S20 serije na domaćem tržištu. Prodaja počinje sutra, 13. marta, po preporučenim maloprodajnim cenama od 111.990,00 RSD za Galaxy S20, 123.990,00 RSD za Galaxy S20+ i 166.990,00 RSD za Galaxy S20 Ultra. Kada je reč o bojama, Galaxy S20 biće dostupan u kosmičko sivoj, nebesko plavoj i nebesko roze boji, S20+ u kosmičko sivoj, nebesko plavoj i kosmičko crnoj, dok će S20 Ultra biti dostupan u kosmičko sivoj i kosmičko crnoj boji.

Budući da korisnici danas, više nego ikada ranije, snimaju svoju svakodnevicu i beleže trenutke uz pomoć pametnih telefona, kamera je postala najvažnija stavka za sve koji kupuju novi uređaj. Ova linija pametnih telefona dolazi sa potpuno novim dizajnom kamere, kombinujući veštačku inteligenciju sa najvećim Samsung senzorom do sada, za fotografije savršenog kvaliteta. Galaxy S20 i S20+ dolaze sa kamerom od 12MP Dual Pixel tehnologije, dok S20 Ultra ima kameru od čak 108 MP, uz mogućnost uveličavanja Space Zoom-om do 100 puta, pri čemu fotografije zadržavaju visoki kvalitet. Zahvaljujući najvećem senzoru do sada, rezolucija kamere je značajno povećana, što rezultira u više detalja i dodatnoj fleksibilnosti za uređivanje, isecanje i zumiranje snimaka. Uz mogućnost snimanja u 8K rezoluciji korisnici mogu da prave realistične snimke, od kojih čak i oni napravljeni u nestabilnim uslovima izgledaju kao da su nastali uz pomoć profesionalne akcione kamere.

„Od svog nastanka, S serija predstavlja simbol vrhunskih performansi. Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra nastavljaju tradiciju sprovođenja inovacija, uz izuzetne mogućnosti nove, revolucionarne kamere, koja prvi put može da snima u realističnoj 8K rezoluciji. Živimo u dinamičnoj društvenoj stvarnosti, u kojoj uređaj kao što je Galaxy S20 postaje ravnopravan saveznik savremenih poslovnih ljudi sa jedne, i modernih kreativaca koji sada mogu stvarati sadržaje gotovo bez ograničenja sa druge strane“, izjavio je Milan Vujović, direktor odeljenja za advertajzing i korporativnu komunikaciju u kompaniji Samsung Electronics.

S obzirom na to da pripada Galaxy porodici uređaja, S20 serija korisnicima donosi sve benefite ovog ekosistema. Odlikuju je dobro poznate performanse i mogućnosti, koje se odnose na kameru, ekran, bateriju i sigurnost. Samsung Knox bezbednosni sistem štiti korisnike i njihove uređaje, primajući mesečne i kvartalne izveštaje o sigurnosti. Na raspolaganju su i usluge koje omogućavaju pristup više od 5.000 Samsung ili partnerskih pametnih proizvoda, putem SmartThings aplikacije.