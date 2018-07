Održan 15. MobileMonday događaj – tema putovanja i tehnologija

U sali KC Grada okupili su se poznavaoci i entuzijasti mobilnih tehnologija da u okviru globalnog događaja Mobile Monday razmene iskustva o tome kako tehnologija može da promeni načine na koje putujemo.

Danas je veoma teško zamisliti bilo kakvo putovanje bez prethodnog istraživanja i planiranja putem Interneta, a u najvećem broju slučajeva ćete i avionske karte i smeštaj rezervisati putem neke od platformi koje su specijalizovane za ovu namenu.

Erik Mut, preduzetnik rodom iz Kanade koji već godinama živi u Srbiji je podelio sa prisutnima svoj pristup i trikove kako da ovo uradite na najbrži i najjefitninji način. Pored najkorišćenijih sajtova za pronalaženje smeštaja i avionskih karata postoji više njih koji nisu toliko poznati, ali vam nude značajno povoljnije cene ili lokalna iskustva koja inače ne biste mogli samostalno da pronađete.

Nakon što se prevoz i smeštaj rezervišu, ostaju dva velika problema koja su u vezi sa samim putovanjem – pristup Internetu u inostranstvu i baterija na mobilnim uređajima koja se posebno tokom putovanja značajno brže prazni. Đorđe Vuksanović iz Vip mobile je predstavio rešenje svoje firme za problem pristupa Internetu koji omogućava da ne razmišljate o roamingu u velikom broju evropskih i još daljih zemalja – što praktično znači da u realnom vremenu bez troškova možete dobijati lokalne informacije sa servisa kao što su Google Mape, Tripadvisor i sličnih.

Pitanje prazne baterije je problem čak i kada ne putujete (istraživanja kažu da većina pametnih telefona već između 16h i 19h pada na ispod 10% baterije), a tokom putovanja zbog čestog korišćenja GPS-a, fotografisanja i drugih servisa ovaj problem je još izraženiji. Branko Budanović je predstavio proizvod koji rešava ovaj problem – Sunthetic je proizvod koji objedinjuje zaštitnu masku za telefon, eksternu bateriju i solarni punjač. Podelio je iskustva u vezi sa samim razvojem ovog proizvoda, njegovo projektovanje i proces sertifikacije i proizvodnje u Srbiji. Ideja je jednostavna – imate masku koja tokom putovanja štiti telefon, obezbeđuje 80% dodatne energije za bateriju i omogućava da u slučaju da niste blizu utičnice za struju koristite solarnu energiju da dopunite bateriju.