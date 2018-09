Bliži se kraj prijava za „Vip IoT challenge“: Iskoristi šansu da digitalizuješ društvo

Timovi sa najinovativnijim idejnim rešenjima za digitalizaciju društva uz pomoć pametnih povezanih uređaja baziranih na Internet of Things (IoT) tehnologiji koji se još nisu prijavili za učešće na takmičenju „Vip IoT Challenge“, imaju mogućnost da to urade do 30. septembra. Ovo takmičenje organizuju kompanija Vip mobile i centar za tehnološko preduzetništvo ICT Hub, uz podršku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, fondacije Fridrih Nauman i kompanija Nokia i MikroElektronika.

„Vip IoT Challenge“ je prilika da zainteresovani timovi konkurišu sa celovitim IoT rešenjima koja koriste prednosti Narrowband-IoT tehnologije, a podrazumevaju i hardversku i softversku komponentu za primenu tih rešenja u poljoprivredi, saobraćaju, zaštiti životne sredine i nosivim uređajima. Predložena rešenja ne moraju biti komercijalne prirode, već vidljivog potencijala za primenu i doprinos digitalizaciji društva.

Stručni žiri će, potom, odabrati deset timova koji će ući u uži krug i koje očekuju intervjui 1. i 2. oktobra, kao i bootcamp 4. i 5. oktobra – dvodnevni intenzivni edukativni program. Timovi će dalje biti uključeni u mentorski program od tri meseca, uz testiranje rešenja sa svom neophodnom opremom u laboratorijama za razvoj. Jedna od laboratorija će biti i prvi Living Lab u Srbiji, specijalna zona pokrivena NB-IoT signalom za testiranje rešenja na terenu u realnim uslovima.

U konkurenciju ulaze ideje koje do sada nisu implementirane u zemlji ili inostranstvu, kao i originalne ideje za unapređenje postojećih rešenja. Među kriterijumima kojima će se žiri voditi prilikom odabira su multidisciplinaranost timova i njihov kapacitet da svoja rešenja sprovedu do kraja. Tako će idealan tim zbirno imati iskustva u radu sa hardverom, softverom, osnovnim biznis konceptima i osnovnim dizajnom.

Ukupan nagradni fond od 10.000 € obezbeđen je za tri najbolja tima, a prvoplasiranom timu omogućeno i putovanje i poseta razvojnom centru kompanije Nokia u Finskoj. Sve informacije o uslovima i pravilima učešća možete naći na digitalizujdrustvo.rs