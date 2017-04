Dopuna prepaid kredita sa fiksnog telefona

Kako bi korisnicima usluga što više olakšao vršenje dopune i njenu naplatu, pored već postojećih načina elektronske dopune prepaid kredita, Telekom Srbija je uveo još jedan u potpunosti nov i izuzetno komforan način prepaid dopune – sa fiksnog telefona.

Iskoristite ovu jedinstvenu mogućnost da od kuće, sa fiksnog telefona, na jednostavan i lak način dopunite kredit za željeni prepaid broj. Moći ćete da, u bilo koje doba dana ili noći, besplatno pozovete broj 0800/100-900 i da, prateći uputstva govornog automata, izvršite elektronsku dopunu kredita za odabrani prepaid broj u visini od 250, 500 ili 1000 dinara, uz naplatu preko redovnog mesečnog računa za fiksnu telefonsku liniju.

Tokom jednog meseca možete izvršiti više dopuna, ali do maksimalnog iznosa od 3000 dinara.

Jedini uslov za korišćenje ove usluge je da telefonska linija ima mogućnost tonskog biranja i potpune identifikacije fiksnog broja (da vaš broj u celosti može da se prepozna kada nekog pozivate na mobilni broj ili na fiksni broj koji ima uključenu identifikaciju dolaznih poziva).