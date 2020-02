eSIM kartica dostupna u Vipu

Jedna od poslednjih inovacija iz sveta digitalnih tehnologija, eSIM, od danas je dostupna u Vipu. Ova tehnologija koristi već ugrađeni čip u samom uređaju koji menja tradicionalnu SIM karticu. Osim unapređenog korisničkog iskustva eSIM pruža i dodatni sloj sigurnosti i pouzdanosti, a velike stvari od ove kartice se tek očekuju, kako je proizvođači uređaja i operatori budu prihvatali.

Jedna od prednosti eSIM-a je što korisnicima omogućava da elektronski promene ili dodaju operatora, direktno sa telefona u realnom vremenu, bez potrebe da nabave novu SIM karticu. Osim toga, omogućava upotrebu dva ili više brojeva u jednom telefonu i lako prelaženje između njih.

Na našem tržištu ovu tehnologiju već podržavaju najnoviji iPhone modeli telefona: iPhone XS, XR, XS Max, 11, 11 Pro i 11 Pro Max, u kojima se eSIM koristi kao sekundarna kartica. Pored ovih, postoje i određeni telefoni koji ce uskoro stići i na naše teržište, poput Motorole RAZR, koji podržavaju isključivo eSIM.

Zahvaljujući specifičnosti eSIM čipa, koji je već ugrađen u sam uređaj, ova tehnologija se već nalazi i u nizu drugih uređaja za koje je potrebno internet povezivanje, kao što su pametni satovi, razni IoT i smart home uređaji, a koriste je i neki proizvođači automobila. Za krajnje korisnike to znači jednostavnije dodavanje novih uređaja (koji podržavaju eSIM) u postojeći paket ili novog broja bez odlaska u poslovnicu čak i dok su u inostranstvu.

Korisnici telefona koji podržavaju eSIM mogu brzo i jednostavno da aktiviraju uslugu na svom telefonu, a sve što je potrebno da bi završili podešavanja jeste skeniranje QR koda koji dobiju od operatora. Ceo proces traje svega par minuta.