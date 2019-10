Kampanja “Mame, dobro došle na svet” osvojila četiri nagrade na festivalu Golden Drum

Kampanja “Mame, dobro došle na svet” kompanije Vip mobile i agencije Leo Burnett, osvojila je čak četiri nagrade na 26. međunarodnom festivalu kreativnosti Golden Drum, koji je prošle nedelje održan u Portorožu.

Prateći jedinstvenu ponudu namenjenu novim mamama, ova kampanja osvojila je zlatnu nagradu u kategoriji Integrisanih komunikacija, kao i tri srebrne nagrade u kategorijama – Local spirit (Lokalni duh), Functional Efficiency (Funkcionalna efikasnost) i Film – Communication, Business & Finance (Film – Komunikacije, biznis i finansije). Vip je ove godine jedina nagrađena kompanija iz regiona, i to u najkonkurentnijoj kategoriji festivala, u kojoj je odnela prvu nagradu.

“Mame, dobro došle na svet” prirodan je nastavak pozitivne prakse koju Vip neguje kao prva porodično odgovorno kompanija u Srbiji, koja je nosilac prestižnog Family Friendly Enterprise sertifikata. Posebna ponuda za mame predstavlja doprinos široj zajednici, ukazujući na važnost osnaživanja porodice.

“Priznanja koja smo osvojili još jednom su nam pokazala da smo druga priča i da pomeramo granice na tržištu. Razlog zbog kog smo toliko ponosni na ovu kampanju je što proizilazi iz inicijative i vrednosti koje već godinama negujemo u našem radnom okruženju. Kada komunicirate ono što iskreno živite, neizostavno je da bude zapaženo i naiđe na pozitivne reakcije”, poručila je Jelena Čađenović, Direktor brend i korporativnih komunikacija u Vip mobile.

U ovogodišnjem takmičarskom programu Golden drum festivala učestvovalo je 1150 kreativnih rešenja koje je prijavilo ukupno 208 agencija iz 26 zemalja. Samo par večeri ranije Vip i Leo Burnett doneli su prvi Euro Effie u Srbiju, i to u kategoriji Best of the Best Europe (Najbolji od najboljih u Evropi), na dodeli Effie nagrada održanoj u Briselu.

“Ova nedelja je bila kruna dugogodišnje uspešne saradnje agencije Leo Burnett i kompanije Vip mobile. Ponosni smo i radosni zbog velikog uspeha na Golden Drum festivalu, kao i zbog prve srpske Euro Effie nagrade. Idemo dalje u nove pobede, osnaženi i motivisani, a svim novorođenim mamama od srca želim dobrodošlicu na svet. Jer biti mama je druga priča” poručila je Anja Radulović, Kreativna direktorka agencije Leo Burnett.

Da podsetimo, za sve korisnice koje tokom 2019. godine postanu majke, Vip je omogućio korišćenje usluga bez plaćanja mesečne pretplate tokom prvih devet meseci ugovorne obaveze, za bilo koju postpaid tarifu.