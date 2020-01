Kroz Vip mrežu u novogodišnjoj noći prošlo 277 TB podataka i 9,21 milion poruka

U novogodišnjoj noći, od 20 časova 31. decembra do 8 časova ujutru 1. januara kroz Vip mrežu razmenjeno je 9.162.615 poruka (zbirno sms i mms), na sličnom nivou kao prošle godine, dok je u inostranstvo poslato 52.786 poruka. Vip korisnici su uputili 4.086.557 poziva, od toga 77.147 u inostranstvo, a kroz mrežu je prošlo 277 TB podataka, što je više od tri puta u odnosu na isti period prošle godine.

Samo u periodu najintenzivnijeg saobraćaja, od ponoći do dva sata ujutru, kroz Vip mrežu je prošlo 4.285.708 poruka, 975.030 poziva i 53 TB podataka. Najbrži ukupan internet protok prilikom preuzimanja podataka iznosio je 70 Gbit/s.