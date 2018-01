Kroz Vip mrežu u novogodišnjoj noći prošlo 81 TB podataka i 11,5 miliona poruka

Deo prihoda od SMS poruka poslatih tokom novogodišnjih i božićnih praznika kompanija Vip mobile uputiće Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, u okviru donacije kojoj korisnici mogu da se priključe i slanjem poruke u vrednosti od 100 dinara na humanitarni broj 2001.

U novogodišnjoj noći, od 20 časova 31. decembra do 8 časova ujutru 1. januara kroz Vip mrežu razmenjeno je 11.500.892 poruka (zbirno sms i mms), na sličnom nivou kao prošle godine, dok je u inostranstvo poslato140.909 poruka. Vip korisnici su uputili 3.000.831 poziva, od toga 118.506 u inostranstvo, a kroz mrežu je prošlo 81 TB podataka, čak 3 puta više u odnosu na isti period prošle godine.

Samo u periodu najintenzivnijeg saobraćaja, od ponoći do dva sata ujutru, kroz Vip mrežu prošlo je 5.657.707 poruka, 1.146.941 poziva i 21.2 TB podataka. Najbrži ukupan internet protok prilikom preuzimanja podataka iznosio je 23.7 Gbit/s.

Deo prihoda od SMS poruka poslatih tokom novogodišnjih i božićnih praznika kompanija Vip mobile uputiće Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Donacija će doprineti pokretanju prve digitalne platforme za savetovanje koja će omogućiti članovima porodica da dobiju sve informacije neophodne za pružanje podrške osobama sa autizmom, opremanje medicinskih soba širom zemlje i otvaranje prvog Radnog centra sa osobe sa autizmom u Srbiji.

Korisnici se donaciji mogu priključiti i slanjem poruke u vrednosti od 100 dinara na humanitarni broj 2001.