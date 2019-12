mts 5G robotici na Festivalu nauke

Peta generacija mobilne telefonije već izvesno vreme je tehnološka tema broj jedan. Predstavljanjem mogućnosti 5G tehnologije na Festivalu nauke, mts nas u saradnji sa kompanijom Ericsson dovodi na korak bliže budućnosti koju želimo da naslutimo. Posetioci mts postavke imaće tako priliku da (raz)otkriju u kojim sve oblastima će ova tehnologija uskoro naći svoju primenu.

Robotizacija mnogih procesa samo je jedna od mogućnosti koja je će na festivalu biti prikazana kroz dinamičnu igru dva simpatična robotića, koji se kreću putem senzorâ za svetlost i za boje. Mnoge oblasti će doživeti krupnu transformaciju i sasvim je jasno da primena 5G tehnologije neće zaobići ni gejming industriju. Gejmeri znaju koliko je važno da imaju brz i pouzdan internet, bez kašnjenja, a 5G će im upravo to obezbediti.

Da VR okruženje nije pogodno samo za gejming, posetioci će moći da otkriju tokom virtuelnog obilaska nekoliko objekata u Švedskoj, gde će moći da steknu veoma detaljan uvid u unutrašnjost jedne uobičajene poslovne zgrade ili doma, gotovo kao da se tamo upravo nalaze.

Posetite mts postavku u Hali 3 Beogradskog sajma kako biste odškrinuli vrata naše buduće svakodnevice, ili da se razonodite uz različite zabavne naučne eksperimente koje deca kasnije mogu da ponove i u svom domu.