Na desetogodišnjicu Vip uveo NEOgraničene razgovore i SMS

Kompanija Vip mobile proslavila je desetogodišnjicu poslovanja i tim povodom uvela NEO tarife, prve postpejd pakete na tržištu koji nude neograničenu komunikaciju prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Srbiji.

Prvu deceniju poslovanja najmlađeg operatera u Srbiji obeležile su kontinuirane investicije u razvoj mreže, usluga i inovacija koje su postavile nove standarde na tržištu, poput uvođenja prvih tarifa sa besplatnim razgovorima u okviru mreže, megabajtima u okviru paketa, mogućnosti kupovine telefona za 1 dinar ili uvođenja uređaja sa Android operativnim sistemom.

Takođe, Vip korisnici su prvi mogli da brzo surfuju u HSPA+/3.5G, a potom i 4G mobilnoj mreži koja je ubedljivo najveća u Srbiji jer u ovom trenutku pokriva više od 85% populacije.

„Od samog početka uvodimo nove trendove, tehnologiju i usluge koje nastojimo da približimo i učinimo pristupačnim najširem krugu korisnika u Srbiji. Narednih deset godina započinjemo ponudom koja ponovo pravi prekretnicu na tržištu i jača konkurentnost što je uvek u interesu krajnjih korisnika. Nastavićemo u istom pravcu i ubuduće“, izjavio je ovom prilikom Dejan Turk, generalni direktor/CEO kompanije Vip mobile.

Pored neograničenih razgovora i poruka NEO postpejd tarife imaju najveću količinu GB za iznos mesečne pretplate na tržištu. Svi novi ili korisnici koji obnove ugovor mogu izabrati NEO 2 tarifu sa 2GB već od 999 dinara, uz dvogodišnju ugovornu obavezu.

Kompanija Vip je do sada je uložila blizu 950 miliona evra u poslovanje što je čini i najvećim grinfild investitorom u zemlji. Vip u ovom trenutku ima tržišno učešće od 22.8% i 2.2 miliona korisnika o kojima brine više od 1.000 zaposlenih.