Obeležen Vip Dan devojčica

Finale takmičenja „Uhvati ideju”, koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije uz podršku kompanije Vip mobile, dobilo je svoje pobednice. Takmičenje je održano povodom obeležavanja Međunarodnog Dana devojčica u informaciono – komunikacionim tehnologijama, s ciljem da se devojčice osnaže prilikom odabira budućih profesija, kao i da se podstaknu da, pri razmišljanju o profesionalnoj orijentaciji, budu vođene ličnim interesovanjima i talentima.

– Digitalizacija je godinama u fokusu naše kompanije, i upravo zbog toga nam je zadovoljstvo da podržimo mlade nade koje već sada imaju šta da nam pokažu, a u budućnosti će, sigurna sam, dati svoj doprinos na tom polju. Raduje nas što ovo takmičenje okuplja tako veliki broj devojčica, koje su spremne da se suoče sa važnim izazovima i menjaju naš svet. U Vipu polovinu zaposlenih čine žene, dok je oko 50% odsto njih na rukovodećim pozicijama. Sve mi imamo posebno mesto u kompaniji i dobijamo snažnu podršku u razvoju karijere, takvu poruku želimo da pošaljemo svima onima koje žele da zakorače u IKT industriju – poručila je Branka Pudrlja Durbaba, glavna direktorka za tržište, Vip mobile.

Finalistkinje takmičenja obišle su kompaniju Vip mobile, razgovarale sa menadžerkama na rukovodećim pozicijama u ovoj kompaniji i u okviru radionice vežbale kako da što uspešnije prezentuju svoje ideje. Nakon predstavljanja finalnih radova, žiri je odabrao pobednice, koje je Vip mobile nagradio pametnim telefonima. Prvo mesto osvojile su učenice Osnovne škole „Veljko Dugošević“ iz Beograda. One su Natalija Mijatov, Andrea Simovski i Mia Srećković, a imale su čast da im nagradu lično uruči predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić.

– Ovogodišnji Dan devojčica je najmasovniji do sada jer je preko 700 devojčica iz 30 opština u Srbiji uzelo učešće i posetilo kompanije u IKT sektoru ili pak one kojima rukovode žene, u njihovim lokalnim zajednicama. Uprkos tome što je u Vojvodini raspust a u ostatku Srbije počinje za dva dana, želja devojčica da se na ovaj način upoznaju sa svetom rada je, čini se sve veća. Mislim da smo svojim upornim radom na promociji pravih vrednosti i društva jednakih mogućnosti za sve, uspeli i još jednom pokazali da organizacije civilnog društva uz podršku institucija i privatnog sektora mogu zaista da naprave kvalitativan pomak koji će biti podržan i prepoznat od onih kojima je namenjen kada je iskren i kada je na dobrobit svih. Takve projekte sa dobrim rezultatima pravimo i za preduzetnice, a ovim pokazujemo da radimo prave stvari i za naš podmladak, što nam je najveće zadovoljstvo – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije.

Vip Dan devojčica se realizuje uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srbije i predsednice Vlade RS, gospođe Ane Brnabić koja je kao i prethodne, i ove godine počasna pokroviteljka projekta. Projekat su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, Centar Inventiva, SME Week, kao i kompanije Vip mobile, Izdavačka kuća Klett i Schneider Electric.

Za učešće na obeležavanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana devojčica prijavilo se 90 osnovnih škola iz više od 60 opština. Tradicionalnom druženju sa uspešnim ženama iz više od 40 kompanija, prisustvovalo je preko 700 devojčica završnih razreda osnovnih škola širom Srbije.

Međunarodni „Dan devojčica u IKT-u” ustanovljen je na nivou UN i obeležava se svakog poslednjeg četvrtka u aprilu. Udruženje poslovnih žena Srbije, kao začetnik u Srbiji, ovaj dan obeležava devetu godinu zaredom. U prethodnih osam godina kroz projekat je prošlo više od 8000 devojčica u Srbiji. Projekat ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, te da biraju svoj poziv i u netipično ženskim zanimanjima u sektorima poput informacionih tehnologija. Kako je ova decenija proglašena decenijom preduzetništva od strane Ministarstva privrede RS, želimo da devojčice podstaknemo da stiču svoja prva iskustva u preduzetništvu, kako bi to razmotrile kao karijernu opciju, inače zanemarenu u sistemu formalnog obrazovanja.