Osiguranje mobilnog telefona ili tableta od sada u ponudi Vipa

Troškovi servisa mobilnih uređaja usled fizičkih oštećenja, poput loma ekrana ili dodira sa vodom, ne podležu standardnoj garanciji, zbog čega je kompanija Vip mobile prva na tržištu omogućila svojim korisnicima da osiguraju telefon ili tablet koji su kupili uz ugovornu obavezu.

Procedura je brza i jednostavna – osiguranje se aktivira prilikom kupovine uređaja uz ugovornu obavezu od 24 meseca. Mesečna premija osiguranja se plaća uz mesečnu pretplatu, a visina kao i učešće u šteti zavise od maloprodajne cene uređaja.

Na primer, za telefon ili tablet čija je maloprodajna cena do 12.000 dinara, mesečna premija iznosi samo 129 dinara. Ukoliko dođe do nenamernog oštećenja, šteta se prijavljuje pozivom ka korisničkom servisu osiguranja na broj 060/799-9999, a potom je aparat potrebno odneti u najbliže Vip prodajno mesto, gde se plaća i fiksna suma učešća u šteti, koja bi u ovom slučaju bila 1.000 dinara. Vip prosleđuje uređaj u ovlašćeni servis, i čim bude popravljen ili zamenjen za novi, obaveštava korisnika da ga preuzme, na istom prodajnom mestu.

Osiguranje mobilnih uređaja još jedan je korak napred u unapređenju iskustva korisnika, budući da ova ponuda ukida brigu o visokim troškovima, a šteta usled nepredviđenih okolnosti sanira se brzo i kroz vrlo jednostavnu proceduru.