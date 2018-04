Otvoren mts Biznis centar u Novom Sadu

Kompanija Telekom Srbija otvorila je u Novom Sadu, u Bulevaru oslobođenja 82, mts Biznis centar. Novootvoreni prostor, vlasnicima malih i srednjih preduzeća pored telekomunikacionih i ICT usluga namenjenih poslovnim korisnicima, nudi i niz dodatnih mogućnosti za unapređenje poslovanja.

Koncept mts Biznis centra inspirisan je aktuelnim svetskim trendovima tako da je, pored usluga posebno kreiranih po potrebama malih i srednjih preduzeća, korisnicima na raspolaganju moderan prostor za interakciju, razmenu ideja i širenje mreže poslovnih kontakata.

U mts Biznis centru će se kontinuirano organizovati posebne radionice i prezentacije u vezi sa savremenim poslovanjem, na kojima će poslovni korisnici moći da dobiju koristan savet u cilju daljeg stručnog usavršavanja.

„Kompanija Telekom Srbija strateški je usmerena ka razvoju preduzetništva i u skladu sa tim kontinuirano unapređuje postojeće i razvija nove usluge dokazujući jednaku posvećenost svim klijentima. Upravo zbog toga odlučili smo da, nakon Beograda, otvorimo mts Biznis centar i u Novom Sadu kako bismo pružili podršku našim biznis korisnicima preuzimajući na sebe ulogu partnera u kreiranju rešenja koja će omogućiti da na efikasniji način upravljaju svojim poslovanjem, štedeći pritom vreme i IT resurse. Pozvao bih sve predstavnike malih i srednjih preduzeća da posete mts Biznis centar kako bi doživeli jedinstveno korisničko iskustvo“, izjavio je Petar Popović, izvršni direktor za poslovne korisnike u kompaniji Telekom Srbija.

Nakon Beograda i Novog Sada, Telekom Srbija planira otvaranje novih mts Biznis centara i u drugim većim gradovima Srbije.