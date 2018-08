Otvorene prijave za „Vip IoT Challenge“: Budi deo rešenja za digitalizaciju društva!

Konkurs „Vip IoT Challenge“ zvanično je otvoren za timove koji će imati priliku da osmisle i realizuju svoja najinovativnija Internet of Things (IoT) rešenja korišćenjem Narrowband tehnologije, a koja mogu doprineti rešavanju nekih od ključnih problema u svakodnevnom životu u Srbiji kroz digitalizaciju u domenima saobraćaja, poljoprivrede, zaštite životne sredine i nosivih uređaja.

Vip IoT Challenge, koji organizuju kompanija Vip mobile i centar za tehnološko preduzetništvo ICT Hub, uz podršku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, fondacije Fridrih Nauman i kompanija Nokia i MikroElektronika, za cilj ima okupljanje timova koji će raditi na razvoju tzv. Narrowband-IoT rešenja uz stručnu podršku u vidu mentorstva, opreme i pristup laboratorijama, kao i prvom Living Labu u Srbiji, otvorenoj laboratoriji za testiranje IoT rešenja u realnim uslovima.

„Cilj ovog projekta je da se doprinese digitalizaciji društva. Vip mobile je obezbedio kompletnu infrastrukturu za testiranja i razvoj rešenja, koje želimo da vidimo primenjene u Srbiji. IoT donosi promene u različitim životnim sferama, a privreda je jedna od onih koje bi mogla pretrpeti najviše promena. Zato i jesmo među prvim operaterima u svetu koji će korisnicima omogućiti Narrowband tehnologiju. Prepoznavši potencijal i značaj ove tehnologije za društvo, odlučili smo da zajedno sa našim partnerima, ICT Hubom i Elektrotehničkim fakultetom, organizujemo ovaj konkurs,“ poručila je Natali Delić, CTO kompanije Vip mobile.

„Ovim projektom dajemo priliku inovativnim timovima da realizuju svoje ideje koje mogu doprineti digitalizaciji društva. Prilikom odabira timova, tražićemo celovita Internet of Things (IoT) rešenja koja podrazumevaju i hardversku i softversku komponentu, dok ćemo se fokusirati na primenu tih rešenja u poljoprivredi, saobraćaju, zaštiti životne sredine i nosivim uređajima (wearables). Jako je važno napomenuti da predložena rešenja ne moraju biti komercijalne prirode, već imati vidljiv potencijal za primenu. Pored toga, kao glavne kriterijume za odabir koristićemo i jasnu i preciznu definiciju problema koji se rešava, inovativnost, kao i potencijal i iskustvo tima.“ dodao je Kosta Andrić, direktor centra za tehnološko preduzetništvo ICT Hub.

Odabranim timovima je obezbeđeno tri meseca obuke i testiranja u opremljenim laboratorijama za razvoj, od kojih je jedna Living Lab gde će rešenja testirati u realnim uslovima, a svaki tim dobiće i svu neophodnu opremu za razvoj svojih rešenja. Za najbolja tri tima obezbeđen je ukupan nagradni fond od 10.000 €, dok prvoplasirani tim očekuje i putovanje u Finsku.

Prijave timova traju do 30. septembra, a više informacija o uslovima učešća možete naći na digitalizujdrustvo.rs.