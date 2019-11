Poseban dan za beogradske mame zahvaljujući Vipu

Svet u očima nove mame je pun izazova. Od flašica, preko neprospavanih noći i bezbroj pitanja do prvih zubića, osmeha i bebinog dodira. Pored toliko stvari, lako je zaboraviti na sebe. U želji da mamama pokloni vreme za njih i podrži ih u jednom od najizazovnijih perioda odrastanja bebe, Vip mobile je ove subote organizovao Vipov dan za mame.

Više od 50 mama uživalo je u opuštajućoj i prijatnoj atmosferi hotela Mama Shelter, gde su im na raspolaganju bile usluge šminkanja, manikira, friziranja, masaže, kao i saveti nutricioniste i soba za opuštanje i relaksaciju. Svoja iskustva i nedoumice podelile su sa Nađom Jokanović, Jelenom Jakšić i Marijom Milanković, uticajnim blogerkama i autorkama tekstova o materinstvu na portalu bitimamajedrugaprica.rs.

Ovaj vid podrške ženama u njihovoj najvažnijoj ulozi, nastavak je Vipove kampanje “Mame, dobro došle na svet”. Svim korisnicama koje u toku 2019. godine postanu majke, Vip omogućava korišćenje postpejd usluga bez plaćanja mesečne pretplate tokom prvih devet meseci ugovorne obaveze. Stoga drage mame, znajte da niste same – dok se vi posvećujete svojim najmlađima, najmlađi operater na tržištu stara se da vam nežnost bude uzvraćena, tokom čitave godine.