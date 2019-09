Premijerno prikazana digitalna verzija “Balkanskog špijuna”

Digitalna verzija filma Balkanski špijun, restaurirana u okviru projekta „Vip kinoteka“, sinoć je premijerno predstavljena beogradskoj publici u Centru za kulturu Vlada Divljan.

Ponovno prikazivanje legendarnog ostvarenja Dušana Kovačevića, posle gotovo 40 godina okupilo je deo ekipe filma – Miru Banjac, Branku Petrić, Božidara Botu Nikolića, Milana Cacija Mihajlovića, Slobodana Ivetića i Milenka Jeremića.

Premijeri su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog i medijskog života, koje su pozdravili Jugoslav Pantelić, direktor Jugoslovenske kinoteke i Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile.

„Balkanski špijun, jedno od najpopularnijih filmskih ostvarenja u regionu u režiji Dušana Kovačevića i Božidara Nikolića, koje je 1984. na Festivalu igranog filma u Puli ovenčano Zlatnom arenom, će od sada publika imati priliku da gleda u vrhunskom kvalitetu zahvaljujući digitalnoj restauraciji“, izjavio je Jugoslav Pantelić direktor Jugoslovenske kinoteke i dodao: „ova filmska satira, u kojoj su nezaboravne uloge ostvarili Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Sonja Savić, Zvonko Lepetić, verodostojno i na duhovit način kroz lik Ilije Čvorovića oslikava jedno vreme kao i arhetip „balkanskog špijuna“ što ovaj film čini i dalje aktuelnim.“

„Vip kinoteka je projekat koji neprekidno raste. Stavljajući digitalizaciju u službu kulture do sada smo restaurirali 12 filmova, od kojih je poslednji Balkanski špijun. Koristeći savremene tehnologije, ovo ostvarenje smo učinili dostupnim za nova gledanja kako bi i buduće generacije uživale u nezaboravnim scenama i replikama koje i dan-danas prepričavamo“, zaključio je Dejan Turk, generalni direktor Vip mobile i A1 Slovenija.

Dr Nele Karajlić sa svojim bendom, nastupio je nakon projekcije filma i evergrin hitovima vratio je publiku u vreme kada je film snimljen i ponovo je oživeo atmosferu osamdesetih.

Projekcijom Balkanskog špijuna nastavlja se drugi ciklus projekta „Vip Kinoteka“, a beogradska publika će imati priliku da pogleda digitalno restaurisani film na besplatnim projekcijama 3. oktobra u terminima od 18 i 20.30 časova, u Svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Svi zainteresovani ulaznice će moći da preuzmu na blagajni Kinoteke u Uzun Mirkovoj 1. Broj mesta je ograničen, a maksimalan broj ulaznica koji može da se preuzme je dve po osobi.