Proglašeni prvaci jubilarnog Vip Beach Masters turnira

Uzbudljivim finalnim utakmicama na Adi Ciganliji okončana je jubilarna deseta sezona Nacionalnog prvenstva Srbije u odbojci na pesku – Vip Beach Masters 2017 – koju tradicionalno organizuju kompanija Vip mobile i Odbojkaški savez Srbije.

Ekipe koje su ove godine ponele zlatnu titulu su Lazar Kolarić i Đorđe Klašnić u muškoj i Marija Milošević i Milena Matić u ženskoj konkurenciji. Kompanija Huawei, koja i ove godine podržava takmičenje, pobednike je nagradila pametnim telefonima Huawei P10, zvaničnim uređajima sezone.

Do šampionskog pehara u kategoriji momaka su stigli Lazar Kolarić i Đorđe Klašnić, koji su u napetom završnom meču savladali Ivana Lozića i Aleksandra Gavrilova rezultatom 2:0 (21:10, 21:10). Treće mesto osvojili su Stefan Basta i Miljan Kiković, pobedivši Srđana Medana i Damjana Pušonjića sa 2:0 u setovima (23:21, 21:17).

U ženskoj kategoriji, prvo mesto su odnele Marija Milošević i Milena Matić, trijumfom u meču protiv Gorane Mrđan i Aleksandre Aleksić 2:0 (21:18, 21:17). Bronzana titula pripala je Aleksandri Frajtović i Tijani Kostić nakon pobede nad Tatjanom Gemović i Milicom Vukobrat rezultatom 2:0 (21:16, 21:17).

Ovog leta, spektakularne utakmice Vip Beach Masters turnira pratili su i navijači iz Loznice, Velikog Gradišta, Bača, Zrenjanina, Novog Sada, Sombora i Čajetine. Priliku da se oprobaju na pesku imali su i najmlađi, za koje su tradicionalno organizovane Vip Beach Masters škole odbojke.