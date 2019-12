Ratel Benchmark: Vip drugi operater u Srbiji

Vip mobile je zauzeo drugo mesto u nacionalnom benchmarkingu, koji već treću godinu zaredom sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL). Ovo testiranje predstavlja sveobuhvatno uporedno merenje i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile.

Prema rezultatima upravo objavljenog izveštaja za 2019. godinu, Vip je zauzeo drugo mesto u ukupnom rezultatu, sa unapređenim kvalitetom govorne usluge u svim kategorijama. Implementacijom VoLTE usluge (prenos govora pomoću 4G) Vip mobile je ostvario prednost u odnosu na trećeplasiranog operatera.

Kako se ističe u izveštaju, Vip mobile ostvario je napredak u kvalitetu usluge prenosa podataka u odnosu na 2018. godinu, a posebno je istaknuto unapređenje rezultata u velikim i malim gradovima.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su četiri glavna tipa usluga i to: govorna usluga, usluga prenosa podataka, web browsing i YouTube.

Cilj benchmarkinga mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta, a koje RATEL obavlja u saradnji sa svetski priznatom kompanijom Systemics PUB.

Benchmarking merenja obuhvatila su 50 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 6.000 poziva i 3.500 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G).