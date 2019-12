RATEL: mts mobilna mreža proglašena najboljom

mts mobilna mreža proglašena je za najbolju na uporednom testiranju kvaliteta usluga koje pružaju mobilni operatori, na osnovu sveobuhvatne analize (benchmarkinga) koju treću godinu zaredom sprovodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL).

mts mobilna mreža osvojila je najviše bodova pojedinačno u svakom od segmenata, odnosno najbolje rezultate za govorni servis u velikim gradovima, malim gradovima i na putevima širom Srbije, kao i najbolje rezultate u prenosu podataka i mobilnom internetu, u pomenutim kategorijama, prema svim parametrima (Browsing, Data i Youtube).

Ostvareni rezultat na testiranju, 85,06 od mogućih 100 bodova, predstavlja ujedno i najbolji rezultat ikada ostvaren u Srbiji, tako da mts korisnici danas uživaju u najkvalitetnijoj mobilnoj mreži od kada postoji signal mobilne telefonije u našoj zemlji.

Kako se navodi u izveštaju RATEL-a, mobilna mreža Telekoma Srbija imala je najbolji rezultat u benchmarking kampanji sprovedenoj 2019. godine, „zahvaljujući značajnom unapređenju kvaliteta svih usluga, u svim kategorijama“. U tom kontekstu, posebno je naglašena primena VoLTE usluge (prenos govora putem 4G mreže – Voice over LTE), čime je ostvarena prednost u odnosu na konkurenciju u tom segmentu.

Testiranje kvaliteta mobilnih mreža obuhvatilo je 47 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji, na osnovu obavljenih više od 6.000 poziva i 3.500 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G).

Cilј benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – klјučnih indikatora performansi). Benchmarking merenja izvršena su tokom oktobra i novembra 2019. godine u saradnji sa kompanijom Systemics PUB koja, kako se navodi, sprovodi takva merenja za potrebe regulatornih tela i operatora širom sveta.