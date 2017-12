RATEL potvrdio: Vip mobile ima najbržu mrežu u Srbiji

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) objavila je rezultate nezavisnog testiranja u saradnji sa svetski priznatom kompanijom Systemics PUB, koji pokazuju da Vip mobile ima najbržu mrežu u Srbiji.

Naime, uporedni prikazi ostvarenih prosečnih brzina prenosa velikih količina podataka pokazuju da Vip mobile ima najbolje rezultate kako u naseljenim mestima i velikim gradovima, tako i na putnim pravcima.

„Korisnici zahtevaju pouzdanu i brzu mrežu, a mi smo im omogućili da koriste najbržu. Ovi rezultati proizilaze iz našeg kontinuiranog ulaganja u mrežu, licence i tehnologiju. Vip mobile je samo u prethodne tri godine na ovom polju uložio preko 100 miliona evra. U 2018. godinu svakako ulazimo sa velikim planovima kada je u pitanju dodatni razvoj naše mreže“, navodi Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile.

Podsećanja radi, ovo nije prvi izveštaj koji je potvrdio da Vip beleži najveće prosečne brzine, budući da je u julu ove godine kompanija Ookla, globalni lider na polju testiranja brzine i performansi interneta, i tvorac najpopularnije svetske aplikacije za ova merenja – Speedtest, takođe odala priznanje ovom mobilnom operateru za najbržu mrežu U Srbiji.

Inače, dobijeni rezultati iz RATEL-ovog testiranja predstavljaju prva sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima mobilnih komunikacionih mreža operatera u Srbiji. Istraživanje je rađeno tokom septembra i oktobra 2017. godine, sa ciljem objektivnog uporednog testiranja kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, i od ove godine biće deo redovnih RATEL-ovih aktivnosti, navodi se na sajtu Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.