Preko 4,5 milijardi registrovanih internet korisnika širom planete verovatno ne može zamisliti da nastavak života provede offline. Među njima ste i vi, zar ne? Međutim, ako ste istovremeno deo populacije roditelja, jasno vam je koliki izazov može biti odgajanje mališana i vaspitavanje tinejdžera u digitalnom dobu. Zato je 29. oktobar, Svetski dan interneta, prilika da zajedno slavimo neupitne prednosti života uz „world wide web“, ali i da se zapitamo šta još treba da naučimo kako bismo internet pravilno i bezbedno koristili.

Početkom septembra, Dečji fond Ujedinjenih nacija je objavio rezultate najnovijeg istraživanja sprovedenog u 30 zemalja, koji pokazuju zabrinjavajuće statističke nalaze o učestalosti različitih oblika online nasilja nad decom i mladima. Skoro tri četvrtine ispitanika izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešća mesta na kojima se sajber nasilje odvija. Svako treće dete bilo je žrtva internet nasilja, dok je svaki peti mladi ispitanik nekada izostao iz škole usled zlostavljanja koje je počelo na internetu.

Ključno je informisanje o merama opreza i edukacija o bezbednim načinima konzumiranja interneta. Sa idejom da ponudi pomoć mamama i tatama u Srbiji u savladavanju izazova modernog roditeljstva, pre više od godinu dana nastao je portal „Bezbedni klinci“ (bezbedniklinci.rs). Do danas je ova platforma postala omiljeni alat mnogih roditelja, koji su se uhvatili u koštac sa procesom sopstvene digitalizacije, kako bi bolje razumeli i savetovali svoju decu.

Kada je pravo vreme da pustite dete u digitalni svet, kako prepoznati da je dete žrtva digitalnog nasilja, kome se obratiti i ko su uopšte ti hakeri – samo su neka od pitanja koja roditelje vode ka „Bezbednim klincima“. Odgovore i pregled najnovijih svetskih saznanja daju renomirani stručnjaci iz Instituta za digitalne komunikacije, angažovani u kreiranju sadržaja sajta.

„Univerzalni priručnik za moderne roditelje ne postoji, ali zato moderni načini da se oni prilagode aktuelnostima na internetu i nauče da identifikuju i prevaziđu izazove koje prisustvo dece na internetu otvara – postoje i to je dragoceno znati. Otuda, nećemo pogrešiti ako zaključimo da je najbolja stvar u vezi sa internetom to što istovremeno može biti najkorisniji alat za rešavanje problema koje sam generiše“, poručila je Ana Mirković, osnivač i direktorka Instituta za digitalne komunikacije.

Podršku razvoju ovog portala dalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Među brojnim korisnicima sajta našle su se i poznate ličnosti, koje ne kriju koliko su im informativni tekstovi u odeljku „digitalni roditelji“ pomogli da kvalitetnije prate interesovanja i osiguraju bezbednost svoje dece. Jedna od njih je voditeljka Nataša Miljković, koja je ujedno i ambasadorka ove platforme.