Telekom Srbija predstavio najsavremeniju infrastrukturu namenjenu IoT rešenjima – LoRa mrežu

Kao prvi operator u regionu i pedeseti u svetu, Telekom Srbija danas je predstavio najsavremeniju infrastrukturu namenjenu IoT rešenjima – LoRa mrežu. LoRa mreža omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja najrazličitijih uređaja i senzora i predstavlja osnovu za razvoj IoT ekosistema, tj. digitalizaciju i digitalnu transformaciju društva u celini.

Predstavljanju su prisustvovali predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i generalni direktor kompanije Telekom Srbija Predrag Ćulibrk, kao i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i osnivač kompanije Bitgear Dejan Dramićanin. Jednostavno upravljanje kućnim uređajima na daljinu, daljinsko očitavanje parametara ljudskog organizma ili upravljanje informacijama o slobodnim parking mestima nisu više daleka budućnost, već realnost koja nas okružuje.

Ističući da LoRa mreža predstavlja jedan od stubova procesa digitalizacije u svim sferama života, generalni direktor Telekoma Srbija, Predrag Ćulibrk, izjavio je: „Mi u kompaniji Telekom Srbija smo ponosni što danas prvi u regionu puštamo u rad IoT mrežu koja je bazirana na savremenoj LoRa tehnologiji. To je tehnologija koja kroz ekosistem senzora obezbeđuje sve preduslove za kreiranje najrazličitijih poslovnih rešenja. Takođe, ponosni smo i što smo sa našim partnerima iz Bitgear-a kreirali senzorski uređaj, jedinstven u svetu, čijom primenom rešavamo decenijski problem kompanije, konačno uspostavljajući bezbednosnu kontrolu nad našom podzemnom kablovskom infrastrukturom, jednim od ključnih resursa za nesmetano poslovanje. Sa dubokim uverenjem mogu da poručim da je Telekom Srbija spreman da pomogne svima, od velikih sistema, malih i srednjih preduzeća do startap kompanija, da zajedno kreiramo digitalnu budućnost.“

Naglašavajući strateški značaj procesa digitalizacije za građane i privredu, kao pozitivan primer za dalji razvoj te oblasti, predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je saradnju državne kompanije kao što je Telekom Srbija sa domaćim inovativnim kompanijama poput Bitgeara.

Premijerka je izrazila zadovoljstvo što je reč o kompaniji koja je potekla u biznis inkubatoru tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. „Saradnjom države i domaćih startap i inovativnih kompanija, podržavamo razvoj domaćeg IT sektora, dobijamo razvijena rešenja koja su naša intelektualna svojina, povećavamo vrednost domaćih kompanija, javnih i privatnih, a Srbija postaje destinacija koja se prepoznaje kao centar tehnologija i inovativnih rešenja i kao izvoznik znanja“, rekla je Brnabić.

Premijerka je pozvala i druge kompanije, pre svega javna preduzeća, da identifikuju probleme koje imaju u poslovanju i da pozovu domaće firme, fakultete i institute da zajedno rade na rešavanju tih problema, a da onda od tih rešenja naprave proizvod koji će moći da izvoze iz Srbije. „Vlada će dalje ohrabrivati i pomagati ovakve inicijative“, istakla je Brnabić.

U obraćanju predstavnicima medija, predsednica Vlade Ana Brnabić istakla je kako je kompanija Telekom pokazala kako treba tržišno razmišljati. „Telekom Srbija je jedna od retkih državnih kompanija koja je rešenje pronašla u saradnji sa domaćom kompanijom, a ovaj proizvod, za kojim će, verujem, biti potražnja na globalnom nivou, napravljen je u Srbiji”, naglasila je Brnabić u obraćanju.

Ističući značaj tehnološkog iskoraka Telekoma Srbija za srpsku privredu, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je kompanije da se upoznaju se mogućnostima LoRa mreže i da je iskoriste kao platformu za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i unapređenje poslovanja.

„Privredna komora Srbije će, u sklopu podrške kompanijama da se digitalno transformišu, aktivno raditi na predstavljanju svojim članicama prednosti nove i najsavremenije tehnologije, koju je Srbija primenila prva u regionu. Nastavićemo, kao u slučaju Bitgear-a, da podstičemo partnerstva rastućih tehnoloških kompanija i inovativne startap zajednice sa Telekomom Srbija, koja će domaćim firmama iz svih sektora privređivanja – od agrobiznisa i energetike, preko industrije do uslužnih delatnosti, doneti efikasnija poslovna rešenja, konkurentnu prednost i obezbediti osnove za pametan rast“, izjavio je Čadež.

Prisutnima je prikazan deo praktične primene LoRa tehnologije iz domena bezbednosti i zaštite imovine i infrastrukture.

Dejan Dramićanin, osnivač Bitgear-a, tim povodom je izjavio: „Izuzetno nam je drago što je Bitgear prvi korisnik LoRa mreže Telekoma Srbija, koja će, ubeđen sam, biti pokretač razvoja novih domaćih rešenja za digitalnu transformaciju.

Naše rešenje na inovativan način koristi najsavremenija svetska dostignuća u telekomunikacionoj i industriji senzora, a projekat koji smo vam danas prikazali spada u red najvećih IoT projekata u Evropi i predstavlja rezultat domaćeg znanja. Radom na ovom projektu smo stekli i referencu za izvoz originalnog domaćeg rešenja, tako da za naš proizvod već postoje interesovanja u Evropi, Južnoj Americi i Africi. To je direktan pokazatelj uticaja Telekomovog projekta na srpsku privredu, a država će od izvoza srpskog rešenja imati višestruki prihod kroz porez na dobit.“

LoRa mreža trenutno pokriva Beograd i njegovu širu okolinu, a uskoro će pokrivati teritoriju cele Srbije.