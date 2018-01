Telenor – 4G svuda gde i 2G

Telenor Srbija u 2018. godini nastavlja da radi na unapređenju 4G mreže, mobilnog interneta i razvoju digitalnih tehnologija. Pokrivamo 93,6 odsto populacije i više od 67 odsto teritorije 4G-om, što znači da se bližimo tome da 4G postoji svuda gde i 2G, tvrdi Ingeborg Øfsthus, generalna direktorka Telenora Srbije.

„Na internetu je svakodnevno 60 do 70 odsto naših korisnika. Korišćenje mobilnog interneta udvostručuje se iz godine u godinu, sa tendencijom da za pet godina imamo pet puta veći protok podataka kroz našu mrežu. Ali moramo da vodimo računa i o tome da korisnici neće želeti da plate pet puta više za tu uslugu. Zato moramo imati pametna rešenja i stalno raditi na unapređenju usluge i nivou aktivnosti, koji je nekad veći nego nivo investicija”, ističe generalna direktorka Telenora Srbije.

Više od 860.000 Telenor korisnika bira digitalne kanale kada komunicira sa Telenorom, pre svega preko MojTelenor aplikacije, što je više nego u Norveškoj gde Telenor ima isti broj korisnika. Korisnici žele udobnost, da im usluge rade besprekorno i da u svakom trenutku znaju da problem mogu da reše lako gde god da se nalaze i u bilo kom trenutku.

„Digitalizacija je kao jedan veliki voz koji ide ka Srbiji i industriji telekomunikacija. Moramo biti spremni da budemo u tom vozu, da budemo na čelu. Srbija je vrlo svesna digitalizacije, što je dobra startna pozicija. Sada moramo da nastavimo sa reformama koje su započete i da ih ubrzamo“, naglašava Øfsthus.