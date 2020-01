Telenor godišnje ulaže 30 do 50 miliona evra u razvoj infrastrukture

Telenor je već 10 godina lider na tržištu mobilnih prihoda u Srbiji, a kompanija je u proteklih godinu i po dana, otkada posluje pod okriljem PPF grupe, uložila 210 miliona evra u srpsku ekonomiju. U 2019. godini Telenor beleži rast u segmentu postpejd korisnika, rast prihoda, kao i rekordno visoke rezultate koji se tiču merenja zadovoljstva korisnika, gde je razlika u odnosu na drugoplasiranog značajno povećana.

„Nastavljamo sa ulaganjem u srpsku privredu, pre svega u infrastrukturu i mrežne kapacitete”, kaže Majk Mišel, generalni direktor Telenora, i dodaje: „Srbija danas ima jake makroekonomske indikatore u pogledu rasta na tržištu, a kada je u pitanju poslovanje u 2019. godini možemo reći da smo zadovoljni, jer je tržište mobilne telefonije pokazalo rast upravo u skladu sa našim očekivanjima”.

Telenor je u 2019. godini pustio u rad prvu 5G baznu stanicu i time kreirao testno okruženje u Naučno tehnološkom parku Beograd koje je dostupno svima, bilo da su to fakulteti, Vladini organi ili startapovi. Kako se u javnosti dosta priča o 5G mreži, Mišel misli da je izbor pravog trenutka ključ za njeno komercijalno uvođenje i dodaje: „Što se dijaloga tiče na temu komercijalnog uvođenja 5G-a, naš stav je da ne treba da žurimo, dok ekosistem ne bude u potpunosti spreman za njenu primenu. Komercijalna upotreba bi možda mogla da počne 2021. ili 2022. godine“.

Mišel kaže i da Telenor investira 30 do 50 miliona evra godišnje u razvoj infrastrukture koja može da podrži ubrzani rast korišćenja mobilnog interneta. „Vođeni činjenicom da 40 odsto ukupnog internet saobraćaja prolazi kroz Telenor mrežu, uglavnom zbog pregleda video sadržaja, uveli smo i 4G+ tehnologiju, koja nudi tri puta veće brzine i kapacitet u odnosu na 4G i kojom pokrivamo 450 gradova u Srbiji, što je otprilike 60 odsto stanovništva”, naglašava generalni direktor Telenora.

Telenor mreža je u 2019. godini dva puta primila prestižno priznanje „Najbolja mreža na testu“ mobilnih mreža u Srbiji od strane P3 međunarodne kompanije. To je nezavisno merenje zasnovano na inovativnoj „crowdsoursing metodi“, koja pokazuje stvarno iskustvo korisnika, sprovedi se u 120 zemalja sveta i meri kroz milione interakcija sa korisnicima

Ono što je obeležilo prethodnu godinu u Telenoru je i generalno sponzorstvo Atletskog saveza Srbije. Zahvaljujući tom partnerstvu, proizašle su brojne mogućnosti i za društveno odgovorne projekte kao što je „Brzinom do zvezda“ koji će obuhvatiti 120 hiljada dece širom Srbije tokom ove školske godine.