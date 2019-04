Telenor Srbija 1GB interneta u 26 zemalja Evrope na 7 dana

Uoči uskršnjih praznika, Telenor je korisnicima pripremio roming dodatak koji važi u 26 zemalja Evrope, a omogućava 1GB interneta po ceni od 599 dinara u trajanju od sedam dana. Uz to, korisnici koji aktiviraju roming dodatak biće zaštićeni od nepredviđenih troškova, jer se nakon potrošenog gigabajta tokom trajanja dodatka, dalje korišćenje interneta automatski onemogućava.

Tarifni dodatak „Roming 1GB 7 dana“ važi u mrežama svih mobilnih operatora u 26 zemalja Evrope. Među njima su i popularne letnje destinacije, kao što su Crna Gora, Grčka, Turska, Bugarska, ali i zemlje u koje se najčešće putuje tokom kraćih prolećnih odmora – Italija, Francuska, Španija, Mađarska ili Austrija.

Nakon što potroše 1 GB interneta, korisnici mogu aktivirati nov dodatak ili poslati zahtev za nastavak korišćenja interneta u romingu prema tarifi koja je određena njihovim paketom Telenor usluga.

Ova usluga aktivira se jednostavno, putem Moj Telenor aplikacije ili portala, direktnog USSD koda *135*5#, pozivom kontakt centra ili dolaskom u Telenor prodavnice, i važi za postpejd, pripejd i poslovne korisnike.